'Soğan' değil böbrek taşı! Dünya rekoru açık ara farkla kırıldı

Kanda bulunan bazı mineraller böbreklerden atılırken idrarda belli bir çözünürlükte denge halinde çözünmüş halde bulunuyorlar. Ancak çeşitli nedenlerle kristallerin çözünürlüğünün azalması ve birikmesine bağlı olarak böbrek içinde yer alan odacık benzeri toplayıcı sistemlerde kristaller çöküyor ve taş oluşuyor. Bu taşlar genellikle 4-6 mm arasında oluyor.Sri Lanka medyasında ortaya çıkan ve dünyada ses getiren gelişmede bir adamın böbrek taşı konusunda dünya rekorunu kırması yer aldı. Eski bir asker olan Canistus Coonghe'nin böbreğinden 13 cm uzunluğunda bir böbrek taşı çıkartıldı. Kolombo'daki Ordu Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonun fotoğraflarını ise Sri Lanka ordusu paylaştı.Doktorlar tarafından yapılan açıklamada sağ böbrekten alınan taşın yoğun bir ağrıya neden olduğunu ancak böbreğe zarar vermediğin bildirdi.Ordudan yapılan ayrı bir açıklamada ise söz konusu taşın tam 800 gram ağırlığında olduğu kayıtlara geçti. En büyük böbrek taşı rekoru son olarak 2008 yılında Pakistanlı bir adam tarafından kırılmıştı. Söz konusu rekorda taş tam 616 gramdı. Ondan önceki rekor ise 2004 yılında bir Hintliye aitti.Doktorlar tarafından yapılan açıklamada sağ böbrekten alınan taşın yoğun bir ağrıya neden olduğunu ancak böbreğe zarar vermediğin bildirdi.Ordudan yapılan ayrı bir açıklamada ise söz konusu taşın tam 800 gram ağırlığında olduğu kayıtlara geçti. En büyük böbrek taşı rekoru son olarak 2008 yılında Pakistanlı bir adam tarafından kırılmıştı. Söz konusu rekorda taş tam 616 gramdı. Ondan önceki rekor ise 2004 yılında bir Hintliye aitti.Böbrek taşları, kanda atık ürünlerin birikmesi nedeniyle oluşan sert topaklardır. Genellikle böbrekte veya böbrekleri mesanenize bağlayan tüp olan üreterde bulunurlar. Son derece ağrılı olabilirler ve tedavi edilmezse böbrek enfeksiyonlarına veya böbreğin düzgün çalışmamasına neden olabilirler.