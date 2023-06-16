Meteoroloji’den İstanbul uyarısı: Dolu ve yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için uyardı. Bu geceden itibaren ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, İstanbul için uyardı.Marmara Bölgesi'nde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün gece saatlerinden sonra Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının beklendiği vurgulandı.Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyardı.