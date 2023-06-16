  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçti

Gökyüzünde gururumuz olan KIZILELMA, kritik önem taşıyan bir testi daha başarıyla geçti. Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden dün (perşembe) havalanan Bayraktar KIZILELMA, 31 bin feet irtifanın üstünde gerçekleştirilen testte önemli bir aşamayı daha geçmiş oldu.

Ekleme: 16.06.2023 - 17:08 Güncelleme: 16.06.2023 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
KIZILELMA bir testi daha başarıyla geçtiBaykar'ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testini başarıyla geçti. Geliştirme testleri devam eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, Yüksek İrtifa Sistem Tanımlama Testi'ni başarıyla tamamladı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden dün (perşembe) havalanan gökyüzündeki gururumuz Bayraktar KIZILELMA, 31 bin feet irtifanın üstünde gerçekleştirilen testte önemli bir aşamayı daha tamamladı.

SERİ ÜRETİM 2024'TE BAŞLIYOR

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri de devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG ANADOLU'DAN İLK UÇUŞ 2025'TE

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu'nun 10 Nisan'da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı'nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, İstanbul Sarayburnu Limanı ve İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda 100 binden fazla vatandaşımız Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA'nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Hakan Han Özcan: “Ankara’ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk’e kesiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın
İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne dağıtım töreni'nde konuşuyor
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
Kılıçdaroğlu için mahkeme zamanı
Yunanistan'da onlarca kişiye mezar olan göçmen teknesiyle ilgili kahreden detay
FETÖ'cü Orhan İnandı'nın cezası belli oldu
Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
Reuters duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu
İsrail bunu konuşuyor! Netanyahu, Erdoğan'ın peşine düştü: Diplomatik başarı elde etmek istiyor
Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular
'Soğan' değil böbrek taşı! Dünya rekoru açık ara farkla kırıldı

'Soğan' değil böbrek taşı! Dünya rekoru açık ara farkla kırıldı

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'