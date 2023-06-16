Kent sonrası Fenerbahçe'den bir flaş transfer daha! Süper Lig'de dünya yıldızı

Süper Lig'i Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak 9 yıl aradan sonra kupa kazanan Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.Jorge Jesus, ayrılığı sonrası ilk röportajını Portekiz basınına verdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, 'Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım' dedi.Türkiye'de teknik direktörlük yapmanın güzel bir deneyim olduğuna dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, 'Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim. Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım. Şimdi haziran sonuna kadar neler olacağını göreceğiz' diye konuştu.Teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayıran Fenerbahçe'de gündem ise yeni hocanın kim olacağı. Adana Demirspor'dan ayrılan İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile görüşmelerini devam ettiren sarı-lacivertli takım yeni hocasını kısa sürede açıklaması bekleniyor.Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi takviyelerini şimdiden yapmaya başladı. Sezona hazır bir takımla başlamaka isteyen sarı-lacivertli takım kesenin ağzını açmaya başladı.Yeni sezonda Konferans Ligi için ön eleme maçları oynayacak olan ve daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, sezonun sona ermesinden hemen sonra ilk transferini açıkladı.Kanarya, Glasgow Rangers ile sözleşmesi sona eren deneyimli İngiliz sol kanat-forvet oyuncusu Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.Fenerbahçe, Göztepe'den kiraladığı kaleci İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılına dek sözleşme imzalandığı bildirildi.Sarı-lacivertliler, İrfan için 1 milyon 200 bin Euro bonservis ücret ödedi. Altay'ın sakatlanmasından sonra son haftalarda kaleye geçen genç eldiven, 13 resmi maçta forma giyerken 15 gol yedi, 4 maçta ise kalesini kapattı.Valencia ile yollarını ayıran Fenerbahçe, forvet hattı için Edin Dzeko'da mutlu sona ulaştı. İlk transferini kupa zaferi sonrası Ryan Kent'i duyurarak yapan sarı-lacivertliler, Dzeko'yu açıklamak için de oyuncunun tatilden dönmesini bekleyecek.Taraflar görüşmelere çok önceden başlamış, Boşnak yıldız önceliği İnter'e verdiğini ve Şampiyonlar Ligi finalini beklediğini söylemişti.Fenerbahçe oyuncuya 2 yıllık sözleşme önerirken, yıllık 5 milyon Euro teklif etti. Ancak bonuslarla bu rakam 10 milyon Euro'ya çıkabilecek.Bu sezon Inter'de çok iyi bir sezon geçiren Edin Dzeko, ligde 33 maçta 9 gol ve 4 asist katkısı yaptı. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan 37 yaşındaki oyuncunun kısa sürede kararını verip imzaların atılması bekleniyor.