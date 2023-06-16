Katliamı 'yangın' tetikledi! Diyarbakır'da 9 kişinin öldüğü olayın perde arkası

Bismil’de dün sabah iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada dokuz kişi öldü, iki kişi de yaralandı. Yaşanan olayın detayları da ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Kırsal Serçeler Mahallesi'nde dün sabah iki aile arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada ilk olarak altı kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güvenlik güçleri köyde önlem alırken, jandarma helikopteri de havadan destek verdi. Yaralıların kaldırıldığı hastanelerde polis geniş güvenlik önlemi aldı.Daha sonra yapılan açıklamada hastaneye kaldırılan bazı yaralıların da kurtarılamadığı belirtilerek ölenlerin sayısının dokuza yükseldiği belirtildi. Saldırıda yaralanan iki kişinin de tedavisi sürüyor.Tarla sürme nedeniyle başlayan tartışmanın, buğday ekili arazide çıkarılan yangın sonrası silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Arazilerden yükselen duman objektiflere yansıdı. Geniş alana yayılan yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Jandarma helikopteriyle de havadan su atılarak söndürme çalışmalarına destek verildi.