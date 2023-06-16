Kamu işçilerine Kurban Bayramı müjdesi: İkramiyenin yarısı bayram öncesinde hesaplara yatacak
Kurban Bayramı öncesi kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.
Kamuda çalışan işçilerine Kurban Bayramı müjdesi. Kamuda çalışanlara yönelik 2023 yılında verilecek olan ikramiyenin yarısı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.
Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.
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