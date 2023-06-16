Kamu işçilerine Kurban Bayramı müjdesi: İkramiyenin yarısı bayram öncesinde hesaplara yatacak

Kurban Bayramı öncesi kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.