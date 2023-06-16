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İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Spor Kulübü, tesislerinde tadilat yapmak istedi. Ancak CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekipleri izin vermedi. Gerilim bir anda yükseldi. Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sözleri hayli sertti: Burayı alıp kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor

İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
Ekleme: 16.06.2023 - 13:41 Güncelleme: 16.06.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa hizmet yerine çile getirdi. İstanbul ulaşımdan alt yapıya kadar pek çok noktada alarm verirken yaşanan son olay şaşkına çevirdi. İddiaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve Gürpınar Spor Kulübü'nün kullanımına bırakılan atıl haldeki yüzme havuzunun ve sosyal tesisin tadilat yapılmak istendi.

Bu sırada bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri gitti. Kulübün tadilatı izinsiz şekilde yaptığı söyleyen zabıta personelleri, tesisin önüne birçok araç park etti. Tadilat işlemine izin vermeyen zabıtalara ise Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret tepki gösterdi.

İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis

Zabıta ekipleri, gece boyunca tesislerin önünde bekledi. Gürpınar Spor Kulübü ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerginlik, İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde de benzer sebeple gündeme gelmişti.

Konu ile ilgili konuşan Gürpınar Spor Kulübü Başkanı Emin Cesaret, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan yerin kulübümüzün kullanım hakkına sahip olmasına rağmen bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta ekiplerinin tepkisi ile karşılaştık. Kulübümüzün yan tarafında sosyal tesislerimiz ve yüzme havuzlarımız bulunmaktadır. Gürpınar Spor Kulübümüze yüzme branşı açarak yeni yüzme sporcuları yetiştirmek için yan tarafta atıl duran tesislerimizin tadilatını yapmak için camını, çerçevesini takarken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının tepkisi ile karşılaştık" dedi.

İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis

Durumun 2016 yılından beridir sürdüğünü belirten Emin Cesaret, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu sorun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde Ekrem İmamoğlu'nun 2016 yılından İBB Başkanlığı zamanına ve bu zamana kadar süren bir süreçtir. Ben kulüp başkanıyım.

Yaklaşık burada 150'ye yakın futbol faaliyetleri gösteren gençlerimiz var. Onunla birlikte Beylikdüzü'nde 8 tane kulüple birlikte kulüpler birliği faaliyeti gösteriyoruz. Bu sorunun en kısa sürede mercilerde hallolacağını düşünüyorum."

Kulübün başarıları hakkında da konuşan Cesaret, "Bu sene Gürpınar Spor Kulübümüz, çok büyük bir başarı göstererek branşında şampiyon oldu ve bir üst lige yükseldi.

Bu başarı tüm Gürpınar halkının teveccühü ile karşılaştı ve herkes kulübüne sahip çıktı. Belediyenin bu tutarsız hareketlerinden rahatsızım. Çıkarmak istemelerin sebebi ise İBB burayı alıp kullanmak istiyor ya da yandaşlarına peşkeş çekmek istiyor" dedi.
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İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
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