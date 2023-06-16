İsrail bunu konuşuyor! Netanyahu, Erdoğan'ın peşine düştü: Diplomatik başarı elde etmek istiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi zaferinin ardından tebrik telefonları için liderler adeta sıraya girdi. Türkiye Yüzyılı başlarken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da Başkan Erdoğan ile görülmek için yoğun çaba sarf ettiği ortaya çıktı.Türkiye İsrail ilişkilerinde yeni döneme girilirken İsrail basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. Buna göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Başkan Erdoğan ile bir araya gelmenin yollarını arıyor.Üst düzey bir yetkili Başbakanlık'ın böyle bir toplantıyı düzenlemek için büyük çaba sarf ettiği ve bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.Diplomatik kaynaklar ise sürecin bir takım zorluklar ile karşı karşıya olduğunu belirtiyor.İddialara göre Başkan Erdoğan, Netanyahu ile ancak ülkeler arasındaki gaz iş birliğine ilişkin bilgi verirse görüşecek.Türkiye'nin Doğu Akdeniz'den Avrupa2ya gaz taşıma projesi için İsrail ile görüşebileceği ifade edildi.Netanyahu'nun Başkan Erdoğan ile bir fotoğraf çekiminden anlaşılabilecek bir başarı çıkarmaya çalıştığı yazıldı