Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulamalarından Instagram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor.Meta, daha önce WhatsApp için duyurduğu yayın kanalları özelliğini şimdi de Instagram'a getirdi.Böylelikle kullanıcılar, takip ettikleri hesapların yayın kanallarına katılabilecek ve anlık olarak bildirim alabilecekler.Yayın kanalının amacı kişi ya da kurumların duyurularını anlık olarak paylaşabileceği, takipçileriyle anket yapabileceği ve yalnızca yöneticinin tek taraflı olarak mesaj gönderebileceği bir iletişim ağı oluşturmak.Meta'nın Yayın kanalları özelliğini Facebook ve Messenger'a da getirmeyi planladığı aktarıldı.