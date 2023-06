Hakan Han Özcan: “Ankara’ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk’e kesiyor”

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü koltuğuna Aydın'dan ithal ettiği Erdoğan Öztürk'ü getiren ABB Başkanı Mansur Yavaş, sel mağduru Ankaralıların istifa çağrısını görmezden gelip kendi beceriksizliğini Öztürk'e fatura edip görevden aldı.HAKAN HAN ÖZCAN, “Sayın Yavaş, kendi beceriksizliğini başkalarına fatura etmeyi bırak. Ankara'yı sel sularına teslim eden sen. Eski dönemlerde iki ayda bir temizlenen mazgalların üzerine asfalt döktürüp kapattıran sen. 4 yıllık belediye başkanlığın süresince Ankara'ya çivi çakmayan sen. Ankara'ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk'e kesiyor.” ifadelerini kullandı.Osman Gökçek, “Mansur Yavaş kendi beceriksizliğini başkaları üstünden toplum nezdinde aklamaya çalışıyor. Yavaş'ın yüzsüzlüğüne AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekillerinden tepki geldi.Ankara'da etkili olan yağışlar sırasında ortadan kaybolup Ankaralıları her seferinde kaderine terk eden ABB Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşın istifa çağrısını görmezden gelerek faturayı ASKİ'ye Aydın'dan ithal edilen müdürü Erdoğan Öztürk'e keserek görevden aldı.“AYDIN'DAN GELEN ADAM SİNCAN'I NEREDEN BİLSİN”AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, “Sayın Yavaş, kendi beceriksizliğini başkalarına fatura etmeyi bırak. Ankara'yı sel sularına teslim eden sen. Eski dönemlerde iki ayda bir temizlenen mazgalların üzerine asfalt döktürüp kapattıran sen. 4 yıllık belediye başkanlığın süresince Ankara'ya çivi çakmayan sen. Ankara'yı ithal belediyecilikle yönetemezsin. Aydın'dan ithal müdür getirirsen böyle olur. Aydın'dan gelen adam Sincan'ı nereden bilsin. Senin liyakat anlayışın bu kadar işte. Halkın sesine kulak ver biran önce istifa et. Ankara'yı aylardır sahipsiz bıraktın. Ankaralılardan tepki gelince de insanların sesini kesmek için ASKİ Genel Müdürü'nü görevden alıyorsun. Ankara'ya deniz getiren Yavaş, faturayı Aydınlı Erdoğan Öztürk'e kesiyor. Bu yaptıklarınla Ankaralıları kandırabileceğini mi sanıyorsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı olamadın şimdi ne gibi hayallerin peşindesin. Sen efendi gibi istifa etmezsen zaten önümüzdeki yerel seçimde vatandaşlar seni görevden alacak. Vatandaşımız bu yapılanları not ediyor. İnşallah el birliği ile dokuz ay sonra Ankara'mızı tekrar AK Belediyecilik ile tekrar kavuşturacağız.” dedi.“DEMİRTAŞ'I KURTARMAYA, APO'YU ÖVMEYE HARCADIĞI ZAMANI ANKARAYA HARCAMADI”AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek de, “Mansur Yavaş kendi beceriksizliğini başkaları üstünden toplum nezdinde aklamaya çalışıyor. Yavaş Selahattin Demirtaş'ı cezaevinden çıkartıp parlamentoya gelmesi için uğraşacağına ya da televizyonlarda terörist başı Öcalan'a ‘APO bey' diye hitap edeceğine gelip Ankaralılara vaktini harcasaydı bugün daha başka şeyler konuşuyor olurduk. 7 tane vatandaşımız sel baskınları yüzünden hayatını kaybederken Yavaş kızıyla Londra'da tatil yapıyordu. Son yaşanan sel felaketlerinden ötürü insanların karşısına çıkmaya yüzü yok. Yavaş çıkıp insanlara ne diyecek. İnsanların tepkisinden korktuğundan sahaya inemiyor. Ankara sahipsiz. Ankara'nın başında hiç kimse yok. Yavaş hala Demirtaş'ı ceza evinden çıkarmanın derdinde. Selin olduğu günlerde Kemal Kılıçdaorğlu'na tepki gösteren paylaşımları beğeniyordu Yavaş. Vatandaş selle boğuşuyor o Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydırmak için uğraşıyor. Mansur Yavaş Ankara dışında her şeyle uğraşıyor. İnanıyorum Yavaş önümüzdeki seçimlerde gereken cevabı Ankaralılardan alacaktır.” ifadeleriyle tepki gösterdi.“İNSANLAR SELLERLE BOĞUŞTU YAVAŞ BAŞKA İŞLERLE UĞRAŞTI”AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız da, “Yavaş sorumluluklarından kaçmaya çalışıyor ama kaçamayacak. 4 senedir Ankara'yı perişan etti. Sürekli suçu kendi döneminden önceki dönemlere atıyor ama kendi görev süreci de az değil. 4 yılda neler yapılırdı. Ankara'ya tek bir çivi çakılmadı. Miting miting gezip koltuk sevdasına insanları perişan etti. İnsanlar sellerle boğuştu o başka işlerle uğraştı. Tepki gelince sus payı vermeye çalışıyor. Başka şehirden getirdiği Genel Müdürle ancak bu kadar olur. Ankaralı Yavaş'ı bulamıyor. Kendi yönettiği Meclis'in toplantılarına bile katılmıyor. Yerel seçimlere 9 ay gibi kısa bir süre kaldı. İnşallah insanlar 9 ay sonra Yavaş'a gereken cevabı verecekler ve yapmadığı işlerin hesabını soracaklar.” diye konuştu.“ASKİ GENEL MÜDÜRÜNÜ GÖREVDEN ALMAK DEMEK ORTALIKTA OLMADIĞININ İSPATIDIR”AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam da, “Günlerdir Ankara yağmur ve sel krizleriyle perişan durumda inim inim inledi. Ama ortada şehrin Belediye Başkanı ve ekipleri hiç gözükmedi. Mazgalların aylardır temizlenmemiş olması ASKİ'nin tabi ki affedilmez büyük bir suçudur. Peki, ona vaziyet etmeyen, onun amiri konumundaki Başkanın vebali ne olacak. ASKİ Genel Müdürünü görevden alman demek; Yağmur sularının akımını sağlayan o mazgalların bakımının yapılmadığının tescilidir. Yağmurlar, seller esnasında tek bir ABB, ASKİ yetkilisinin ortalıkta olmadığının ispatıdır ve tabi ki ASKİ'nin suçlu bulunması demek sizin bu şehri başıboş bırakmanızın ispatıdır.” ifadelerini kullandı.