Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette yerli firmaları korumak ve rekabeti sağlamak adına geçtiğimiz yıl Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna yönelik hazırladığı düzenlemeyi Meclis'e sunmuş ve kanun tüm siyasi partilerin desteğiyle Meclis'ten geçmişti.Ancak CHP Meclis'te verdiği desteğe rağmen daha sonra anlaşılamayan bir şekilde itiraz süresine bir gün kala kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.E-ticaret düzenlemesinin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında 'Namuslu, yerli, kaliteli ve tekellere savaş açan milli bir kanundur. Helal olsun Ticaret Bakanına' diyen dönemin CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın CHP Grubu adına AYM'ye gizlice başvurduğu öğrenilmişti.CHP kaynaklarının da başvurudan haberdar olmadıkları belirtilirken, CHP'li Özgür Özel ve Engin Özkoç da eleştirilere sessiz kalarak, Engin Altay'ı işaret etmişti.İptal başvurusunun yapıldığı hafta grup nöbetçisinin Engin Altay olduğunu hatırlatan parti yöneticilerinin bu tavrı söz konusu e-ticaret firmasının Engin Altay ile bir görüşme yapıp yapmadığı sorularını akıllara getirmişti.CHP'nin itiraz süresinin dolmasına bir gün kala AYM'ye yaptığı itiraz başvurusunun yanı sıra söz konusu şirket, kanunun uygulamaya girmesi için hazırlanan yönetmeliğe itiraz etmiş, bu itirazın da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 iş günü kala Danıştay 10. Dairesi tarafından karara bağlanarak, yönetmeliğin yürütmesinin durdurulmasının zamanlaması manidar bulunmuştu.Ticaret Bakanlığı'nın Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına yaptığı başvuruyu ise bir hafta içerisinde karar bağlaması beklenirken, 12 mayısta yapılan başvurunun üzerinden bir ay geçmesine rağmen Danıştay'ın yeni kararını açıklamaması soru işaretlerini artırmıştı.Son olarak patlak veren olayda ise E-Ticaret Yasası aleyhine haber yapılması için söz konusu firmanın çikolata kutusunda Cumhuriyet Gazetesi yöneticilerine para verdiği ortaya çıktı.Kayıt dışı para alındığı iddialarıyla sarsılan Cumhuriyet gazetesinde geçtiğimiz günlerde yazısı yayımlanmayan Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu'nun da görevine son verildi.Yasanın hazırlanmasına büyük emekleri olan Ticaret eski Bakanı, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş ise skandala ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'Bir gazetenin 'e-ticaret düzenlemesi aleyhine haber yapılması için para aldığı' iddiaları ciddidir ve savcılıklar tarafından soruşturulmalıdır.Belli lobilerden para alınarak TBMM'nin iradesine kastetme amaçlı yapılan bu maksatlı yayınların ve onlara para aktardığı iddia edilen e-ticaret firmasıyla ilgili yargısal süreçlerin başlatılması kamuoyunun beklentisidir.Ayrıca bu e-ticaret firması tarafından söz konusu gazete haricinde başka gazeteler ve köşe yazarları nezdinde de belli paralar aktarmak suretiyle benzer girişimlerde bulunulup bulunulmadığı da araştırılmalıdır. TBMM'nin bir üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı olarak bu vahim iddialarla ilgili süreçlerin takipçisi olmak ve bunların soruşturulmasını istemek benim en temel görevlerimden biridir.'