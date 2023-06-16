CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...

28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDP ve PKK desteğini almasına rağmen seçim sonuçlarında büyük bir başarısızlık yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu tabanında ve Kandil'de hayal kırıklığı yarattı.Kılıçdaroğlu 13.seçim mağlubiyetini alırken faturayı MYK üyelerine kesip hepsinin tek tek istifasını aldı ancak kendisi istifaya yanaşmadı. Bu durum CHP tabanında ve parti içinde bazı isimlerde rahatsızlık yaratırken Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı.Ekrem İmamoğlu sürekli 'değişim' mesajı verirken Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık görevi için baskı yapıyor. Ancak Kılıçdaroğlu katıldığı televizyon yayınında Kılıçdaroğlu ve Yavaş gibi isimlerin esas görevinin belediye başkanlığı olduğunu vurgulamaktan geri durmuyor.CHP'de Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı merak edilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun düzenlenecek kurultayda aday olacağını duyurdu.İşte Kuşoğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar:Kurultay ve delege bir karar verecek. Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek. Parti içinde demokrasi işleyecek. Aday olan hak etmişse kazanacak.Kılıçdaroğlu bir kesim tarafından aday gösterilecek zaten doğrusu da böyle olur. 8 ay kaldı. Belediye Başkanı adaylarının belirlenmesi lazım. Bizim farklı bir anlayışla gitmemiz sıkıntı yaratabilir.Millet İttifakı'nı bozmadan devam etmeliyiz. Kılıçdaroğlu az çalıştı, tembellik yaptı, mezhebinden dolayı kaybetti cümlelerini artık kimse kuramıyor. Bizim iletişim konusunda eksikliğimiz var. Yanlışlar yaptık.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile ilgili bir soruya da Kuşoğlu, 'Grup Başkanımız da o mevkide otururken, ya da Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'yken, Genel Başkan'a karşı daha dikkatli olmalılar. Şimdiye kadar ikisi de adayız, demediler' cevabını verdi.'Yani her ikisi de Kemal Bey'in koltuktan kalkıp onları mı oturtmasını bekliyorlar?' diyen Kuşoğlu, 'Adaylarsa, aday olduklarını resmen açıklarlar. Kurultay süreci de açıklandı, girerler, yarışırlar. Herkes görevine müdrik. Ama eğer değişim istiyorsak, sorumluluk da almalıyız, bu sorumluluk aday olmayı gerektiriyorsa bundan da kaçmamalı' ifadelerini kullandı.