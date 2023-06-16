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Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Ekleme: 16.06.2023 - 22:33 Güncelleme: 16.06.2023 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu sınava girecek öğrenciler için bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan mesajında 'Sevgili genç kardeşlerim... Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda her birinize üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin. Sınavınız şimdiden hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi


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