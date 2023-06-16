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Başkan Erdoğan: İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz

Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak projelerin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan: İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
Ekleme: 16.06.2023 - 15:07 Güncelleme: 16.06.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan: İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haydarpaşa Anadolu Lisesi'nde karne dağıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Mevcut derslik sayımızı iki katına çıkararak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklarına öğrencilerin ihtiyaç duyduğu eğitim materyallerini ücretsiz karşılayarak evlatlarımızın kaliteli eğitim alması yolunda ne varsa çekinmeyerek bu meseleye verdiğimiz önemi gösterdik.

"İHTİYAÇ DUYULAN ALANLARDA ÖĞRETMEN ATAMALARINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sadece bizim dönemimizde göreve başlayan öğretmen sayısı 800 bini buldu. İhtiyaç duyulan alanlarda öğretmen atamalarını sürdüreceğiz. Öğretmenlik mesleğinin itibarını artıracak, öğretmenlerimizin kariyerini geliştirecek projeleri yakında kamuoyuyla paylaşacağız.

"KÖKLERİMİZE ÇOK SIKI SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Okulları yazın pırıl pırıl yaparak inşallah yeni döneme hazır hale getireceğiz.

Evlatlarımıza gurur duyacağı bir Türkiye bırakacağız. Köklerimize çok sıkı sahip çıkacağız"
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