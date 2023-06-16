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Bakan Tunç’tan İsviçre’de ki alçak saldırıya kınama! “İsviçre hükümeti bu eylemleri yapanları yakalayıp soruşturmalı”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “İsviçre makamları, adli makamları bu eylemleri yapanları, terör örgütünün propagandasını yapanları, şiddet çağrısı yapanları hemen yakalayıp, soruşturmalı ve adli işlemleri başlatmalı” dedi.

Ekleme: 16.06.2023 - 17:27 Güncelleme: 16.06.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Tunç’tan İsviçre’de ki alçak saldırıya kınama! “İsviçre hükümeti bu eylemleri yapanları yakalayıp soruşturmalı”
Adalet Bakanı Tunç, Bartın'da çeşitli temaslarda bulundu. Programlar arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan eyleme ilişkin açıklama yaptı. İsviçre hükümetinin hukuka saygı duymasını beklediklerini ifade eden Tunç, 'Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bu tür gösterilere, bu tür eylemlere izin vermemesi gerekir' diye konuştu.

İSVİÇRE'DE MEYDANA GELEN PROVOKATİF EYLEMİ KINIYORUZ, LANETLİYORUZ

İsviçre'de meydana gelen provokatif eylemi kınadıklarını ve lanetlediklerin ifade eden Adalet Bakanı Tunç, 'Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarımız, Dışişleri Bakanlığımız açıklamaları yaptılar. Parti sözcümüz de açıklama yaptı. Ben de dün bir açıklama yapmıştım. Bu açıklama ışığında tekrar ediyoruz. Bu tür eylemlerin Avrupa'nın göbeğinde gerçekleşmemesi lazım. Şiddet çağrısı, nefret suçu kabul edilemez. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesinde şiddet çağrısını içeren ifadeler, eylemler özgürlük kapsamında sayılamaz' şeklinde konuştu.

Bakan Tunç’tan İsviçre’de ki alçak saldırıya kınama! “İsviçre hükümeti bu eylemleri yapanları yakalayıp soruşturmalı”
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