Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular

İsveç'te peş peşe yaşanan skandalların ardından başka bir alçak saldırı İsviçre'de yaşandı. İsviçre'nin başkenti Zürih'te 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grup tarafından UBS bankası önünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma hadisesinin vuku bulduğunun öğrenilmesi üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Ruch, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından Bakanlığa davet edildi.Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin' altı çizildi.Türkiye'de olduğu gibi dünyanın da gündeminde bu alçak saldırı vardı. İngiliz haber ajansı Reuters, Erdoğan'a yönelik bu alçak saldırı karşısında İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi'nin çağrıldığını ifade etti. Haberde aynı zamanda Türkiye'nin soruşturma talep ettiğine de yer verildi.Söz konusu saldırı İsveç basınının da gündemine düştü. Haberde, İsviçre hükümetinin konuyla ilgili haberdar olduğunu belirttiğine yer verilirken, İsviçre'de daha önce de benzer bir saldırı olduğu ifade edildi.CNN Greece de habere yer veren ajanslar arasındaydı. Haberde sosyal medya paylaşımlarına da yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları ise olayın İsveç için yapılan NATO görüşmelerinin ardından yaşandığına dikkat çekti.Söz konusu gelişme İsviçre basının da gündemindeydi. Yerel ajanslar 'kendi içinde özerk bir grubun' eylemi gerçekleştirdiğine dikkat çekerken, İsviçre hükümetinin durumdan haberdar olduğunu ifade etti.Schwez gazetesi, aynı zamanda yetkili mercilerin de durumla ilgili cezai işlemleri başlattığını iddia etti.Sosyal medyada ise duruma tepki yağdı. Bazı kullanıcılar bu durumun bir şiddet olayı olduğunu, Türk bayrağının yakıldığını ve bunun aslında İsviçre'yi temsil etmediğini ifade etti.Bir başka kullanıcı ise Türkiye'nin bu durum için bir yaptırım uygulaması gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda İsviçre hükümetine de çağrıda bulunarak tutuklamaların olması gerektiğini söyledi.Başka bir kullanıcı ise sözde 'özerk' gruba tepki göstererek 'PKK kamplarında zulüm gören kadın ve çocuklardan bahsedelim' dedi.Türkiye'den de tepkiler peş peşe gelmişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum.' ifadesini kullandı.Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:'İsviçre'de, terör örgütü PKK yandaşları tarafından, bayrağımıza ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yapılan çirkin saldırıyı lanetliyorum. İsviçre makamlarını sorumlu davranmaya ve bu olaylar karşısında gereğini yapmaya davet ediyorum.'AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz.' ifadesini kullandı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:'İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz. İsviçre makamlarını terörle ve nefret suçlarıyla mücadele konusunda kararlı olmaya davet ediyoruz.'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsviçre'nin Zürih kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk bayrağına yönelik provokasyonu kınadı.Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:'İsviçre'de Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve şanlı bayrağımıza yönelik provokasyonu şiddetle kınıyorum. Terör örgütü PKK yandaşlarının bu eylemine izin veren İsviçre makamlarını hukuka uygun hareket etmeye davet ediyorum. İsviçre'den beklentimiz bu eyleme katılanların ve destek verenlerin yargı önünde hesap vermesinin sağlanmasıdır.'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk bayrağını hedef alan eylemlerini kınadı.İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan ve Türk bayrağına yönelik iğrenç saldırının hemen ardından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı, bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunun vurgulandığı belirtildi.İsviçre'den olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılarak faillerin tespit edilmesinin ve gerekli işlemlerin süratle yapılmasının talep edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:'İsviçre'nin Zürih kentinde, teröristlerin ve yandaşlarının Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk Bayrağımızı hedef alan alçak eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere ilgili makamlarımız marifetiyle olayın takipçisi olmayı sürdüreceğiz. İsviçre'nin, bu türden çirkin saldırılara ve terör örgütlerinin kara propaganda eylemlerine müsaade etmemesini bekliyoruz.'