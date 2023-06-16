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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan karne mesajı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, karne sevinci yaşayan öğrenciler için kutlama mesajı paylaştı.

Ekleme: 16.06.2023 - 19:02 Güncelleme: 16.06.2023 - 19:06 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan karne mesajı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonu dolayısıyla karne sevinci yaşayan Teknofest kuşağına ilişkin kutlama mesajı paylaştı.

Özcan mesajında, “Uzun bir eğitim öğretim yılını hep birlikte geride bıraktık. Çocuklarımıza öğrettikleri ile ışık olan tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Karnesini alan yavrularımız unutmasınlar ki ellerindeki karneler gerçek başarıları değildir. Orada size verilen notlar eksiklerinizi görmeniz ve bu eksikleri tamamlamanız için verilmiştir. Sevgili çocuklar geleceğimizin en büyük teminatı sizlersiniz. Teknofest Kuşağı olarak gelecekte ülkemiz sizlerin ellerinde şekillenerek güçlenecek. Sizler bu ülkenin en büyük değerlerisiniz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ‘Yeni Türkiye Yüzyılımızın' ışığısınız. Sizlerin başarısı ülkemizin başarısıdır. Başarılarınızın devamını diliyor, tüm öğrencilerimize ve eğitim camiamıza huzurlu ve mutlu bir tatil dönemi diliyorum.” dedi.
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