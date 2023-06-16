  • USD: 23,64 - 23,68
  • EURO: 25,88 - 25,93
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

Çarşamba günü Peru'nun başkenti Lima'da ilginç bir keşif yapıldı. And Medeniyetine ait olduğu belirtilen ve uluslararası ajanslar tarafından çekilen kareler dünya medyasına bomba gibi düştü.

Ekleme: 16.06.2023 - 15:52 Güncelleme: 16.06.2023 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'
Mumyalama, dünyadaki birçok eski kültür tarafından ve özellikle de günümüzün modern Peru'sunda da uygulandı. Peru'da mumyalar cenin pozisyonunda gömülürdü veya düz yatırılırdı. Mumyalar İspanyol dönemi öncesi kültürlerin festivallerinde dışarı çıkarılarak teşhir edilirdi.

SEKİZ TON ÇÖP TEMİZLENDİ

Çarşamba günü Perulu arkeologlar tarafından çöplüğün altında keşfedilen mumyanın yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Mumyanın çıkartılması için çalışmaya başlayan ekipler ise tonlarca kilo çöp ile mücadele etti.

San Marcos Üniversitesi'nden öğrenciler ve arkeoloji araştırmacıları, ilk olarak mumyanın saç ve kafatasının kalıntılarını pamuk ve bitkisel liflerden yapılmış kumaşa sarılı halde buldu. Sonrasındaysa mumyanın 'geri kalanına' ulaşmayı başardılar.

'KURBAN OLARAK SUNULMUŞ OLABİLİR'

Arkeologlar, bir adak parçası olabileceğine inandıkları mısır, koka bitkisi yaprakları ve tohumlar da dahil olmak üzere cesetle birlikte gömülü başka unsurları da ortaya çıkardı.

Arkeolog Miguel Aguilar, mumyanın Manchay kültürüne kadar uzandığının düşünüldüğünü söyledi. Manchay'ler, MÖ 1500-1000 yılları arasında Lima vadilerinde gelişen İnka öncesi yerli bir yönetim olarak kabul ediliyor.

MANCHAY KÜLTÜRÜYLE UYUMLU

Aguilar, mumyanın 'Tapınağın inşasının son aşamasında bırakıldığını veya kurban olarak sunulduğunu' söyleyerek, 'Yaklaşık üç bin yaşında' olduğunu da belirtti. Manchay'ler, güneşin doğuşunu işaret eden U şeklinde inşa edilmiş tapınakların inşasıyla ilişkilendiriyor.

Yeni keşfedilen mumyanın da 'U' şeklindeki bir tapınağın ortasındaki mezara yerleştirildiği aktarıldı. Düz bir şekilde yatırılan cesedin özelliklerinin Manchay kültürüyle uyumlu olduğunun da altı çizdi.

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tanju Özcan’a ‘heykel’ cevabı: İhtiyaç sahiplerine yardım yapılsın
İSPARK ücretlerinde zam! İBB yüzde 63 zam talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karne dağıtım töreni'nde konuşuyor
Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile yaptığı o görüşmeyi anlattı: Dönüşüme liderlik etmeli!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
İşte İBB zorbalığı: Tadilata izin verilmedi! “Yandaşlarına peşkeş çekecek” tepkis
Yandaş Fatih Portakal zehir zemberek sözlerle Kılıçdaroğlu’na yüklendi: Emekli ol
CHP'deki koltuk kavgasına Bülent Kuşoğlu da katıldı! İmamoğlu ve Özel'e gözdağı...
Kılıçdaroğlu için mahkeme zamanı
Yunanistan'da onlarca kişiye mezar olan göçmen teknesiyle ilgili kahreden detay
FETÖ'cü Orhan İnandı'nın cezası belli oldu
Ankara-Malatya arası 6 saat 54 dakikaya düşüyor
Reuters duyurdu: Putin Türkiye'ye geliyor
Cumhuriyet'te rüşvet skandalında yeni perde! CHP de karıştı işler değişti
Emekli maaşlarının ödeme tarihi belli oldu
İsrail bunu konuşuyor! Netanyahu, Erdoğan'ın peşine düştü: Diplomatik başarı elde etmek istiyor
Mısır ile ilişkilerde yeni dönem: Abdulfettah es-Sisi, Türkiye'ye davet edildi
Kemal Kılıçdaroğlu-Ekrem İmamoğlu görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
Alçak provokasyon dünyanın gündeminde! İsviçre'ye acil çağrıda bulundular
Yeni petrol müjdesi: Kato'dan yeni petrol rezervi için keşif haberi yakın!
'Soğan' değil böbrek taşı! Dünya rekoru açık ara farkla kırıldı

'Soğan' değil böbrek taşı! Dünya rekoru açık ara farkla kırıldı

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

WhatsApp'a oldukça kullanışlı yeni özellik geliyor! Hesaplar tek uygulamada

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm dünya karanlığa gömülebilir: İnsanlığın yalnızca 30 dakikası olacak

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Marmara'da denize girenler dikkat! Uzmanlar uyardı

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

Instagram, yayın kanallarını kullanıma sundu

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'