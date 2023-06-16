3000 yıl sonra çöplerin arasında bulundu: 'Kurban olarak sundular'

Mumyalama, dünyadaki birçok eski kültür tarafından ve özellikle de günümüzün modern Peru'sunda da uygulandı. Peru'da mumyalar cenin pozisyonunda gömülürdü veya düz yatırılırdı. Mumyalar İspanyol dönemi öncesi kültürlerin festivallerinde dışarı çıkarılarak teşhir edilirdi.Çarşamba günü Perulu arkeologlar tarafından çöplüğün altında keşfedilen mumyanın yaklaşık 3 bin yıllık olduğu tahmin ediliyor. Mumyanın çıkartılması için çalışmaya başlayan ekipler ise tonlarca kilo çöp ile mücadele etti.San Marcos Üniversitesi'nden öğrenciler ve arkeoloji araştırmacıları, ilk olarak mumyanın saç ve kafatasının kalıntılarını pamuk ve bitkisel liflerden yapılmış kumaşa sarılı halde buldu. Sonrasındaysa mumyanın 'geri kalanına' ulaşmayı başardılar.Arkeologlar, bir adak parçası olabileceğine inandıkları mısır, koka bitkisi yaprakları ve tohumlar da dahil olmak üzere cesetle birlikte gömülü başka unsurları da ortaya çıkardı.Arkeolog Miguel Aguilar, mumyanın Manchay kültürüne kadar uzandığının düşünüldüğünü söyledi. Manchay'ler, MÖ 1500-1000 yılları arasında Lima vadilerinde gelişen İnka öncesi yerli bir yönetim olarak kabul ediliyor.Aguilar, mumyanın 'Tapınağın inşasının son aşamasında bırakıldığını veya kurban olarak sunulduğunu' söyleyerek, 'Yaklaşık üç bin yaşında' olduğunu da belirtti. Manchay'ler, güneşin doğuşunu işaret eden U şeklinde inşa edilmiş tapınakların inşasıyla ilişkilendiriyor.Yeni keşfedilen mumyanın da 'U' şeklindeki bir tapınağın ortasındaki mezara yerleştirildiği aktarıldı. Düz bir şekilde yatırılan cesedin özelliklerinin Manchay kültürüyle uyumlu olduğunun da altı çizdi.