Van'da evlat nöbetindeki aileler çocuklarına seslendi

Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, nöbetlerine kararlılıkla devam ediyor.İlk olarak Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlayan eylem, birçok aileye umut oldu.Farklı illerden harekete geçen aileler; Muş, Van ve Hakkari'deki HDP il binası önünde başlayan eylemlere katılarak evlatlarına teslim ol çağrısında bulundu.Bugün ise ailelerin sesi Van'da yükseldi.Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34'ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önünde oturarak HDP ve PKK aleyhine slogan attı.Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından oğlu dağa kaçırılan Saliha Mert, 9 yıldır oğlundan ayrı olduğunu belirtti.HDP'lilerin kendisiyle oğlunun ölüsünü paylaştıklarını ifade eden Mert, şu ifadeleri kullandı:Bizi yıldırmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Çocuklarımızın ölüsünü paylaşıyorlar. Bizler kazanmadan buradan ayrılmayacağız. Oğlumun ölümünü atabilirler ama ben onlara inanmıyorum. Öyle bir şey varsa da oğlumun cenazesini versinler. Ama onlar her zaman ki gibi yalan konuşuyorlar. Çocuklarımızın katili HDP'dir. Onlar olmasaydı çocuklarımızın dağlarda ne işi vardı.Haklı mücadelelerini ölene kadar sürdüreceklerini dile getiren Mert, çocuklarını kurtarmayana kadar eylemlerine devam edeceklerini kaydetti.