Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı
Ekvador'da bir pilot, uçak camına çarpan bir kartalın kokpite girip kendisini kanlar içinde bırakmasına rağmen soğukkanlılığını koruyup uçuşa devam etti.
Ekvador'da bir pilot, dev bir kartalın uçak camından kokpite girip kendisini kanlar içinde bırakmasına rağmen soğukkanlılığını korudu.
SOĞUK KANLILIĞINI KORUDU
Uçağın kaptanı Vinces, Los Ríos Bölgesi'nde başına gelen korkunç olayın videosunu çekip paylaştı. Görüntüler, ağır yaralı kuşun uçağın üzerinde asılı kaldığını, pilotun yüzünün ve üniformasının kanla kaplandığını fakat uçağı sakin bir şekilde uçuşa devam ettiğini gösteriyor. Pilot Vinces, yaşadığı kazaya rağmen eğitim amaçlı yapılan uçuşunu planlandığı gibi tamamladıktan sonra iniş yaptı.
BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜ
Havacılık otoriteleri henüz uçağın olay anındaki yüksekliğini veya hangi rotayı izlediğini belirleyemedi. Dev kuşun çarpışmanın ardından birkaç dakika içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Nisan ayında, bir yolcu uçağı pilotunun, bir kuşun motorlarından birine çarpması sonucunda acil iniş yapmak zorunda kaldığı bir olay yaşanmıştı.
SOĞUK KANLILIĞINI KORUDU
Uçağın kaptanı Vinces, Los Ríos Bölgesi'nde başına gelen korkunç olayın videosunu çekip paylaştı. Görüntüler, ağır yaralı kuşun uçağın üzerinde asılı kaldığını, pilotun yüzünün ve üniformasının kanla kaplandığını fakat uçağı sakin bir şekilde uçuşa devam ettiğini gösteriyor. Pilot Vinces, yaşadığı kazaya rağmen eğitim amaçlı yapılan uçuşunu planlandığı gibi tamamladıktan sonra iniş yaptı.
BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ÖLDÜ
Havacılık otoriteleri henüz uçağın olay anındaki yüksekliğini veya hangi rotayı izlediğini belirleyemedi. Dev kuşun çarpışmanın ardından birkaç dakika içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Nisan ayında, bir yolcu uçağı pilotunun, bir kuşun motorlarından birine çarpması sonucunda acil iniş yapmak zorunda kaldığı bir olay yaşanmıştı.
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