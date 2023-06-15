Uçakta akılalmaz olay! Kanlar içinde kaldı

Ekvador'da bir pilot, dev bir kartalın uçak camından kokpite girip kendisini kanlar içinde bırakmasına rağmen soğukkanlılığını korudu.Uçağın kaptanı Vinces, Los Ríos Bölgesi'nde başına gelen korkunç olayın videosunu çekip paylaştı. Görüntüler, ağır yaralı kuşun uçağın üzerinde asılı kaldığını, pilotun yüzünün ve üniformasının kanla kaplandığını fakat uçağı sakin bir şekilde uçuşa devam ettiğini gösteriyor. Pilot Vinces, yaşadığı kazaya rağmen eğitim amaçlı yapılan uçuşunu planlandığı gibi tamamladıktan sonra iniş yaptı.Havacılık otoriteleri henüz uçağın olay anındaki yüksekliğini veya hangi rotayı izlediğini belirleyemedi. Dev kuşun çarpışmanın ardından birkaç dakika içinde hayatını kaybettiği belirtildi. Nisan ayında, bir yolcu uçağı pilotunun, bir kuşun motorlarından birine çarpması sonucunda acil iniş yapmak zorunda kaldığı bir olay yaşanmıştı.