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Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprak altından çıkarılan yüzlerce binlerce yıllık eserlere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Paslı halde bulunan eserlerin günlerce süren restorasyon işlemlerinin ardından ne kadar değerli olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor. Milyonlarca kişi tarafından izlenen görüntüler hızla tüm dünyaya yayıldı.

Ekleme: 15.06.2023 - 10:41 Güncelleme: 15.06.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor
Youtube'da paylaşılan restorasyon videolarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Son görüntüler toprak altından çıkarılan ve paslı halde bulunan 500 yıllık bir esere ait.

500 yıllık eser için restorasyon çalışmaları başlıyor.

Günlerce süren işlemlerin ardından eserin değeri ve ihtişamı ortaya çıkıyor.

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

İlk olarak sirke ile işleme başlanıyor.

Kısa süreli bir beklemenin ardından diğer işlemlere geçiliyor.

Her detayın saniye saniye kaydedildiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Sonra karbonat devreye giriyor...

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Karbonat ile yapılan kısa süreli işlemin ardından ise son olarak asidik çözelti kullanılıyor.

Asidik çözeltiden sonra fırçalama ve pas temizleme işleminin ardından pası çözülen eser yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Restorasyona ilgi duyan ve kendini geliştirmek isteyenler için her detayın anlatıldığı görüntüler tüm dünyaya yayıldı.

Youtube üzerinde restorasyon videoları hazırlayan adamın 500 yıllık bıçağı yenilediği görüntüler milyonlarca kişi tarafından izlendi.

İşte o görüntüler...

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor



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