Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Seçim sürecinde AK Parti seçmenine hakaret eden Melek Mosso takma adlı Melek Davarcı'nın tepkilere rağmen Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser vermesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİMelek Davarcı (Melek Mosso) konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine Ankara'ya çağırıldı.Cüneyt Yüksel'in yaptığı istişareler sonucu AK Parti'ye zarar vermemek için istifa etme kararı aldığı öğrenildi.Yüksel'in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'ın göreve getirilmesi bekleniyor.MELEK DAVARCI'NIN (MOSSO) MİLLETE HAKARETİ VE SONRASINDA YAŞANANLARKatıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Partililere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Davarcı'nın (Melek Mosso) Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alması ve burada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso'ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi büyük infiale yol açmıştı.CÜNEYT YÜKSEL KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDUBu konser AK Partililerde büyük tepkilere neden olmuş, AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık' ifadeleriyle kendisini savunmuştu.