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Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

Melek Mosso konseri ile gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine görevinden istifa etti. Cüneyt Yüksel’in yaptığı istişareler sonucu AK Parti’ye zarar vermemek için istifa etme kararı aldığı öğrenildi.

Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti
Ekleme: 15.06.2023 - 20:39 Güncelleme: 15.06.2023 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti
Seçim sürecinde AK Parti seçmenine hakaret eden Melek Mosso takma adlı Melek Davarcı'nın tepkilere rağmen Süleymanpaşa Belediyesinin düzenlediği Tekirdağ Kiraz Festivali'nde konser vermesi sonrası yeni bir gelişme yaşandı.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Melek Davarcı (Melek Mosso) konseriyle gündeme gelen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gelen tepkiler üzerine Ankara'ya çağırıldı.

Cüneyt Yüksel'in yaptığı istişareler sonucu AK Parti'ye zarar vermemek için istifa etme kararı aldığı öğrenildi.
Yüksel'in yerine Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'ın göreve getirilmesi bekleniyor.

MELEK DAVARCI'NIN (MOSSO) MİLLETE HAKARETİ VE SONRASINDA YAŞANANLAR

Katıldığı bir ödül töreninde yaptığı konuşma ve AK Partililere ağır küfürler eden kadına özenen fotoğraf paylaşmasıyla büyük tepki toplayan şarkıcı Melek Davarcı'nın (Melek Mosso) Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne alması ve burada Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in Mosso'ya sarılarak birlikte şarkı söylemesi büyük infiale yol açmıştı.

Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti

CÜNEYT YÜKSEL KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Bu konser AK Partililerde büyük tepkilere neden olmuş, AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 'Milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiği' vurgusunu göz önünde bulundurarak, konseri iptal etmenin, toplumsal ayrışmayı körükleyen bir eylem olacağı, farklı polemiklere zemin hazırlayacağı düşüncesiyle etkinliğe devam etme kararı aldık' ifadeleriyle kendisini savunmuştu.
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Melek Mosso konseri sonrası tepki toplamıştı: Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa etti
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