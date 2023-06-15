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Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…

Oldukça zehirli oldukları bilinen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi'nde hızla yayılmaya başladı. Boyları 4 metreye kadar ulaşabilen deniz canlılarıyla ilgili uzmanlar uyardı: Şu anda Marmara Denizi'nin tüm bölgelerine yayılmış durumda. Sakın temas etmeyin. Çok zehirli…

Ekleme: 15.06.2023 - 15:30 Güncelleme: 15.06.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…
Kuzey Denizi ve Akdeniz'de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi'nde de popülasyonlarını artırdı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli olması panik yarattı.

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…

GİTTİKÇE YAYILIYOR

Popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul'da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntülendi.

Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşması dikkat çekti.

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…

4 METRE UZUNLUĞUNDA!

İsa Şahintürk, 'Marmara Denizi'ne son zamanlarda zahirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor.

Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor. Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir. Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor' dedi.

SEBEBİ KİRLİLİK!

Denizanasının şu anda Marmara Deniz'inde tüm bölgelerde görüldüğünü söyleyen Şahintürk, sözlerine şöyle devam etti:

Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şu anda tüm Marmara Deniz'inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz.

Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde çabucak temizlemelisiniz. Marmara'da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor.

Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…
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