Marmara’da görüldü! Uzmanlar uyardı: Dikkat! Çok zehirli…

Kuzey Denizi ve Akdeniz'de görülen Pusula Denizanaları, Marmara Denizi'nde de popülasyonlarını artırdı. Özellikle Büyükçekmece Sahil kesimlerinde daha çok rastlanan bu denizanalarının zehirli olması panik yarattı.Popülasyonlarının artmasıyla birlikte deniz canlılarını tehdit edebilen denizanaları İstanbul'da dalgıç İsa Şahintürk tarafından görüntülendi.Maltepe sahilinde dalış yapan dalgıç, boyu 4 metreye ulaşan denizanasının görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde 2 metre uzunluğu kolaylıkla fark edilebilen canlının şeffaf uzantıları ile boyu 4 metreye ulaşması dikkat çekti.İsa Şahintürk, 'Marmara Denizi'ne son zamanlarda zahirli denizanalarını çok fazla göremeye başladık. Normalde gördüğümüz zehirli denizanaları türlerinde artış gözlemleniyor.Bu denizanaları normalde 2 metre boyundaysa, 3-4 metre uzunluğunda şeffaf uzantıları oluyor. Bu nedenle sahillerde yüzen kişiler göremeden zehirlenebilir. Bütün denizanaları biraz toksin barındırıyor. Bazıları elinizi kaşındırır bazıları kaşıntıya sebep olur. Ancak pusula denizanasının etkisi daha çok fazladır, sizi hastanelik edebilir. Gördüğünüzde dokunmamanız uzak durmanız gerekiyor' dedi.Denizanasının şu anda Marmara Deniz'inde tüm bölgelerde görüldüğünü söyleyen Şahintürk, sözlerine şöyle devam etti:Eldivenle dokunsanız bile daha sonra eldivenin üzerinde kalan parçacıklar sizi zehirleyecektir. Şu anda tüm Marmara Deniz'inde tüm bölgelerde gözüküyor. Hatta Büyükçekmece sahilinde kıyıya vuran denizanalarını adım başı görebiliyorsunuz.Pusula denizanaları çok zehirlidir, temas halinde çabucak temizlemelisiniz. Marmara'da iç deniz olduğu için kirlilik yüzünden nüfusları artabiliyor.