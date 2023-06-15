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Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Otomobil sektöründe uygulanan fahiş fiyatlar için Bakanlıktan yeni adım atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle, sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarındaki hareketleri görüşecek.

Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Ekleme: 15.06.2023 - 11:42 Güncelleme: 15.06.2023 - 11:43 / Editör: Ozge Selin
Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Son zamanlarda en çok konuşulan sektörlerden bir tanesi olan otomotiv sektöründe arz talep ve fiyat dengesini bozulduğu yönündeki eleştiriler üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

19 HAZİRAN'DA OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra ilk sektör toplantısını 19 Haziran'da otomotiv sektörünün temsilcileriyle yapacak.

Yetkili bayilerin, distribütörlerin, ikinci el kara taşıtı ticareti yapan temsilcilerin de bulunduğu toplantıda, otomotiv sektörü tamamen mercek altına alınacak, sektör bütün paydaşlarıyla birlikte masaya yatırılmış olacak.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Öte yandan otomobil satışlarına yönelik denetimler de bir yandan devam ediyor. Denetimler 3 başlıkta gerçekleştiriliyor.

Kabine Toplantısı sonrası Bakanlık harekete geçti: Fahiş otomobil için flaş adım!
Bu başlıklardan 6 ay 6 bin kilometrelik satış kısıtlaması kapsamında geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 35 milyon 110 bin lira idari para cezası uygulandı.

STOKÇULUK YAPAN YETKİLİ BAYİLERE CEZASI VERİLDİ

Stokçuluk yapan satıcılara da en üst sınırdan cezalar verilmeye devam ediliyor. Bu kapsamda Haksız Fiyat Denetleme Kurulu, stokçuluk yapan yetkili bayilere 8 milyon 292 bin lira idari para cezası verdi.

Sıfır Otomobil satışlarında en önemli hususlardan biri de aksesuar zorunluluğu. Bazı bayilerin araç satışlarında aksesuarı zorunlu tutarak bu aksesuar için uygulanan fahiş fiyata karşı da denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda, ilgili bayilere 17 milyon 834 bin lira ceza kesilmiş oldu.
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