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İsviçre'deki skandal sonrası Türkiye'den flaş hamle: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı

İsveç'in ardından skandalın yeni adresi İsviçre oldu. İsviçre'nin Zürih kentinde dün terör örgütü PKK yandaşları Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan iğrenç bir saldırıya imza attı. Skandal eylemlerin ardından Türkiye harekete geçti.

İsviçre'deki skandal sonrası Türkiye'den flaş hamle: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
Ekleme: 15.06.2023 - 15:11 Güncelleme: 15.06.2023 - 16:02 / Editör: Ozge Selin
İsviçre'deki skandal sonrası Türkiye'den flaş hamle: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı
PKK yandaşları Avrupa'da kol geziyor. Peş peşe skandal eylemlerin meydana geldiği İsveç'in ardından İsviçre'de de iğrenç bir eylem gerçekleştirildi. Dün İsviçre'nin başkenti Zürih'te 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grup tarafından UBS bankası önünde Başkan Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağı yakıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN ALÇAK PANKART

İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği 'Feminist Grevi'ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce 'Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)' yazılı pankart da açtı. Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı. Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

İSVİÇRE'DE 'ERDOĞAN'I ÖLDÜRÜN' PANKARTI AÇANLARA BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ

İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen 'Hayır' mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazısı, altında da 'Kendi silahlarıyla' ifadesi yer almıştı.

Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.

Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.

DIŞİŞLERİ HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan skandal eylemler sonrası İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan eylemler nedeniyle bugün Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch, dün Zürih'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan maket yakma ve pankart açma eylemleri nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay tarafından bakanlığa davet edildi. Görüşmede, Büyükelçi Ruch'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bu saldırının hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca, bu tür saldırılara müsaade edilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, olaya ilişkin soruşturma başlatılarak, faillerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması talep edildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten de açıklama geldi

'İsviçre'de terör örgütü PKK yandaşları tarafından Türk Bayrağını ve Cumhurbaşkanımız sayın Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz.'

İsviçre'deki skandal sonrası Türkiye'den flaş hamle: İsviçre Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı


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