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İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

İsviçre'nin Zürih kentinde, PKK’lı teröristlerin de bulunduğu 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grubun üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdopğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokasyonlar düzenledi. 'Kill Erdoğan' yazılı maket ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre polisi, bu skandal eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini savundu.

İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
Ekleme: 15.06.2023 - 14:51 Güncelleme: 15.06.2023 - 15:09 / Editör: Ozge Selin
İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar
Avrupa'da Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen alçak provokasyonlara bir yenisi daha eklendi. 'Zürih Devrimci Grev Kolektifi' adlı grup tarafından Zürih'teki UBS bankası önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen kukla ve Türk bayrağını ateşe verdiler.

Erdoğan'ı hedef alan skandal pankart
İsviçre genelinde binlerce kişinin düzenlediği 'Feminist Grevi'ne sızan grup, bankanın önündeki provokasyonlardan önce 'Kill Erdogan (Erdoğan'ı öldürün)' yazılı pankart da açtı.

İsviçre'de bir skandal daha: Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldılar

Pankartı ve kuklayı Instagram hesabından da paylaşan grup, Twitter'dan kuklanın yanma anını gösteren video yayımladı.

İsviçre polisi açıklama yaptı
Edinilen bilgiye göre, İsviçre polisi, eylemin bilgileri dışında gerçekleştiğini ve izinsiz olduğunu savundu. Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği ve Zürih Başkonsolosluğunun provokasyona ilişkin İsviçre federal makamları nezdinde girişimleri devam ediyor.

İsviçre'de 'Erdoğan'ı öldürün' pankartı açanlara beraat kararı verilmişti
İsviçre'nin başkenti Bern'de Federal Parlamento binası önündeki Parlamento Meydanı'nda 25 Mart 2017'de düzenlenen 'Hayır' mitinginde, siyah fon üzerine hazırlanmış pankartta, başına silah doğrultulmuş Erdoğan'ın fotoğrafı ve 'Erdoğan'ı öldürün' yazısı, altında da 'Kendi silahlarıyla' ifadesi yer almıştı.


Pankartı açan sanıklar hakkında dava açılmıştı. 18 Ocak 2022'de başlayan davada, hakim 4 sanık hakkında 9 Mart'ta beraat kararı vermişti.


Ağustos 2022'de Bern Başsavcılığı Sözcüsü, Bern Bölge Mahkemesinde görülen davada, 4 sanık hakkında martta alınan beraat kararına itiraz edilerek Yargıtaya temyiz başvurusu yapıldığını açıklamıştı.



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