Hedef tek haneli enflasyon! Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı.Yeni dönemin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı. Ana gündem maddesi 'Tek haneli enflasyon' hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun toplantısına yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da katıldı. Ayrıca Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de toplantıda yer aldı.Toplantıda, Türkiye ekonomisine ilişkin genel görünüm ve beklentiler değerlendirilecek.Yeni dönemde öncelik ekonomi olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program ile ilgili çalışmaların başladığını ve OVP'de önümüzdeki günlerdeki çalışmalarda bir güncelleme yapılacağını söyledi.Yeni dönemde faiz politikaları ile ilgili değişikler bekleniyor. Bununla ilgili tartışmalarının OVP'ye yansıyacağını AK Parti'nin seçim beyannamesi kapsamındaki taahütlerinin OVP içerisinde yer bulacağını aktardı. OVP'de özellikle büyüme, istihdam, cari denge gibi rakamlarda bir güncelleme yapılacağını ve yıl sonu beklentilerine ilişkin de bir güncelleme yapılacağını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemdeki yol haritasında ne tür adımlar atacağı merak konusu olduğunu kendilerine ilettik. Kendisi iki cümle ile yeni döneme ilişkin net cevap verdi. Bunlardan ilki, "Biz yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz" oldu. Merkez Bankası'nın bundan sonraki döneme ilişkin politikaları ile ilgili de, "Merkez Bankası kendi işini yapacaktır" ifadelerini kullandı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimleri sonrası yeni kabinesini belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı uluslararası piyasalarda tanınmış bir isim olan Mehmet Şimşek oldu. Merkez Bankası Başkanı ise Mehmet Şimşek'in tavsiyesi üzerine ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak ünlenen Hafize Gaye Erkan oldu. Başkan Erdoğan KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri sonrası uçakta dönüşte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan yeni dönemin ekonomi politikalarının şifrelerini verirken dikkat çeken faiz açıklaması yaptı.Enflasyonda hedefin tek hane olduğunu ifade eden Erdoğan, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan hakkında şu ifadeleri kullandı:"Kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum."Ekonomide izlenecek yol haritasını değerlendiren Başkan Erdoğan her ülkenin ilk işinin ekonomi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:"Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki görevi gerek Merkez Bankasındaki değişiklik gerek BDDK'da attığımız adım, bütün bunlarla beraber ekonomiyle ilgisi olan Bakanlarımız yani Ticaret Bakanımızdan Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, savunma sanayiine varıncaya kadar hepsi bu işle ilgili. Tabii ulaştırma önem arz ediyor. Gıda, tarım, hayvancılık en önemli adımlardan bir tanesi. Çünkü onun üzerinden de bizi vurmaya kalkıyorlar. Biz bunlara prim vermeden altyapı ve üstyapıda bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu konularla ilgili olarak bir taraftan da tabii finans sektörümüzü güçlendirmenin gayreti içerisinde olacağız.Finans sektöründe kaynak arayışlarını devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. Bizim bankalar noktasında sıkıntımız yok. Bizim bankacılık sektörümüz zaten güçlüdür. Fakat bütün mesele şimdi finans yönetimini daha güçlü hale getirelim ve finans yönetimini güçlü hale getirmek suretiyle bir defa enflasyondaki düşüşü de daha aşağı indirelim.Tabii bazı arkadaşlar "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, "hayırlı olsun" dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Biliyorsunuz Başbakanlığım döneminde biz (enflasyonu) tek haneye düşürdüğümüzde faiz 4,6'ydı, enflasyon da 6,2'ydi. O zaman yine tabii bu işleri beraber yaptık ve şimdi de Sayın Bakanımıza bunları söyledik, aynı şekilde bunu birlikte yapmalıyız. Biz o zaman "düşük faiz, düşük enflasyon" teorisiyle çalıştık. Şimdi de aynı anlayışla çalışıyorum, aynı düşüncedeyim ve bu şekilde bunu başarabiliriz diye inanıyorum."