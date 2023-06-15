Göksu’dan İmamoğlu’na metrobüs göndermesi: “Derdi hiçbir zaman İstanbul olmadı”

İstanbul'un en büyük sorunu haline gelen toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılar arızalarda, kazalarda ve yanan toplu ulaşım araçlarıyla kendisini gösteriyor.İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise toplu ulaşımda yaşanan arızalara ve yetersiz seferlere ve duraklarda yaşanan izdihama bir çözüm getirmiş değil. Bir metrobüsün bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında krize neden olurken İBB yönetiminin bu sorunlara çare aramaması ise yoğun tepkiye yol açıyor.Bugün de sabah saatlerinde Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs Altunizade durağında arızalandı. Bu arıza metrobüs seferlerin aksamasına ve köprü istikametinde çok uzun metrobüs kuyruklarının oluşmasına neden oldu.Birçok vatandaş metrobüslerden inerek yürümeye de başladı. Bu anların görüntülerini çeken vatandaşlar ise bu anları sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Bu görüntüler maalesef artık İstanbul'un günlük rutini olurken, İstanbullulara her gün bu çileyi yaşatanların derdi ise hiçbir zaman İstanbul olmadı' ifadelerini kullandı.