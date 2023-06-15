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Fransa'dan Ermenistan'a açık destek: 'Ermenilerin yanındayız'

Gerek Türkiye ve Rusya, gerekse de Avrupa Birliği nezaretinde Azerbaycan ile barış müzakerelerini sürdüren Ermenistan'a, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinden destek açıklaması geldi.

Ekleme: 15.06.2023 - 01:26 Güncelleme: 15.06.2023 - 01:28 / Editör: Ozge Selin
Fransa'dan Ermenistan'a açık destek: 'Ermenilerin yanındayız'
Fransız Parlamentosu'nda ülkesinin Ermenistan'a ne şekilde yardımda bulunduğuna ilişkin yöneltilen bir soruyu cevaplayan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Ermenistan, Fransa, Almanya, Avrupa Konseyi ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilen görüşmeyi hatırlattı.

"ERMENİLERİN YANINDAYIZ"

Colonna, tansiyonun düşürülmesi konusunda Fransa'nın Ermenistan'ı desteklediğini vurgulayarak nisan ayında Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin barışçıl bir anlaşmaya varmalarına yardımcı olmak için bölgeyi ziyaret ettiğini söyledi. Fransız Bakan, Erivan yönetimine desteğini açıklarken, "Biz, Ermenistan'ın ve Ermenilerin yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'dan Ermenistan'a açık destek: 'Ermenilerin yanındayız'

FRANSA'NIN "ÇABALARINI" HATIRLATTI

Bakan Colonna, gerilimi azaltmak üzere bir araç olarak Ermenistan'daki mevcut Avrupa Birliği (AB) izleme misyonunun büyük ölçüde Fransa'nın çabalarıyla hayata geçirildiğini söyledi..

AZERBAYCAN'DAN MACRON'A TEPKİ

Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel Macron, AB'de Ermenistan'ın en yakın destekçilerinden biri konumunda ve barış görüşmelerini çarpıttığı gerekçesiyle Bakü'nün tepkisini çekiyor.
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