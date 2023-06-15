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Diyarbakır'da arazi kavgası: 6 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılırken jandarma tarafından köyde geniş güvenlik önlemi alındı. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı

Ekleme: 15.06.2023 - 11:18 Güncelleme: 15.06.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da arazi kavgası: 6 ölü, 2 yaralıDiyarbakır'da alınan bilgiye göre, Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

SİLAHLARLA BİRBİRLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı köyde, yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

VALİ SU: 8 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, arazi anlaşmazlığı kavgasının iki aile arasında çıktığını belirterek, "200 dönümlük bir arazi nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız da yaralandı. Yaralı vatandaşlarımız bölgeye gönderilen sağlık ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Jandarma ekiplerimiz bölgede gerekli önlemleri aldı" dedi.
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