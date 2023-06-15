  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dışişleri Bakanı Fidan Berlusconi’nin cenazesine katıldı

İtalya'da düzenlenen Berlusconi’nin cenazesine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Ekleme: 15.06.2023 - 10:22 Güncelleme: 15.06.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri Bakanı Fidan Berlusconi’nin cenazesine katıldı
İtalya'nın Milano kentinde dün yapılan eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin cenazesine Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katıldı.

Dışişleri Bakanı Fidan Berlusconi’nin cenazesine katıldı

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Fidan'ın katılımıyla ilgili sosyal medya hesabından “Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi'nin cenaze törenine katılarak, dost ve müttefik İtalya'ya Türkiye'nin taziyelerini iletti. Dışişleri Bakanımız, ziyaret vesilesiyle Milano Başkonsolosluğumuz hizmet binasını da ziyaret etti” açıklamasını yaptı.


GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Erdoğan'ın sözleri dünyada manşet: Başmüzakerecinin Türkiye açıklaması İsveç'te soğuk duş etkisi yaptı
AKINCI'dan bir ilk daha: Hedefe tam isabet
MSB duyurdu! Suriye'de 16 terörist etkisiz
İstifa üstüne istifa! İyi Parti'nin 70 kurucusu gitti
ABB Başkanı Mansur Yavaş’a suç duyurusu! Denetim raporunda usulsüzlük
Yine metrobüs arızalandı! Çok uzun kuyruklar oluştu
CHP'de hareketli saatler: Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu isteyen Ekrem İmamoğlu'na ne söyledi?
Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıkladı
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
Ekrem İmamoğlu yedi yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
Piyasalar merakla bekliyordu: FED faiz kararını açıkladı
CHP'li Ali Mahir Başarır'dan Ekrem İmamoğlu'na 'sus' mesajı: Adaylık yeri kurultaydır
Genel Yayın Yönetmeni'ne sansür: Fondaş Cumhuriyet rüşvet skandalını doğruladı
Ekrem İmamoğlu’na bir tepki de otobüs şoförlerinden: 4 yıldır paramızı ödemiyor!
Kritik NATO toplantısında flaş! İsveç'e 'somut adım' vurgusu
Maaşlara zam yasası geliyor! Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak?
Lütfü Türkkan’a Aytun Çıray’dan sert tepki: “‘Bacını..’ diye kadına küfreden birinin…”
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten flaş İsveç açıklaması: Erdoğan ile görüştüm .
İsveç panikte! Başkan Erdoğan’ın sözlerini böyle duyurdular: Beklemeyin…
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

Toprağın dibinden paslı halde çıkardı: Milyonlarca kişi bu anı izledi değerine paha biçilemiyor

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor