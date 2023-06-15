CZN Burak’a kötü haber: Hakim 2 yıl 2 ay hapis cezası verdi!

Hazırlanan İddianamede Doç. Dr. Metin Keskin'in Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde daha önce mide kanseri teşhisi ile yatmış olan Hatice Sözanlar'ın ameliyat edilmesi gerektiğine dair görüş bildirdiği, sanık Yasin Şimşek tarafından Dr. Metin Keskin adına ameliyat için hasta Hatice Sözanlar'ın yakınlarından 8 bin 500 TL paranın istediği vurgulandı. İddianamede, sanık Mazhar Alp Bozbura için 'İcbar suretiyle irtikap suçuna teşebbüsten' 4 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.Yardımla suçlanan CZN Burak'ın annesi Didem Bozbura ve Yasin Şimşek için ise 2'şer yıldan 3 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.Daha önce savunmalarını gerçekleştiren ve suçlamaları reddeden sanıklar İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya avukatlar katıldı. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Alp Bozbura'ya 'İrtikap' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasını sanıklar Didem Bozbura ve Yasin Şimşek hakkında ise 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi. Mahkeme ayrıca sanıklar hakkındaki yurtdışı çıkış yasağını kaldırdı.