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Beyaz Gazete
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CHP iyice karıştı! Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içinde yapmaya hazırlandığı değişimlere tepkiler devam ediyor. CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Engin Özkoç ve Tuncay Özkan’dan rahatsızlığını dile getirmek için Kılıçdaroğlu’nun yanına gideceği iddia edildi.

CHP iyice karıştı! Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Ekleme: 15.06.2023 - 15:26 Güncelleme: 15.06.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
CHP iyice karıştı! Kaftancıoğlu'ndan Ankara'ya çıkarma
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde İzmir'den milletvekili adayı olan ve CHP İzmir Gençlik Kolları eski İl Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel sekreter yardımcılığı görevine getirildi. Söz konusu görevlendirmenin ardından teşkilatlardan tepkiler yükselirken, Kılıçdaroğlu'nun Engin Özkoç, Okan Konuralp ile Tuncay Özkan'a yeni görevlendirmeler yapacağı iddiası ise CHP'yi karıştırdı.

CANAN KAFTANCIOĞLU HAREKETE GEÇTİ

Teşkilatların ve il başkanlarının Kılıçdaroğlu'nun yapacağı görevlendirmelere karşı tavır almaya hazırlanması üzerine CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Kılıçdaroğlu ile görüşme talebinde bulunduğu iddia edildi. Kaftancıoğlu'nun CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile birlikte hareket ettiği ve tepkilerinde odağında olan Engin Özkoç ile Tuncay Özkan hakkında görüşme yapacağı öğrenildi.

PARTİDE YENİ KRİZ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde, seçimdeki yenilginin ardından kazan kaynadı. Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa' çağrısı sürerken koltuk kavgası hız kazandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' mesajıyla başlayan çekişme Özgür Özel'in 'Ben de genel başkan adayıyım' çıkışıyla iyice kızıştı!

MYK HAMLESİ

Kemal Kılıçdaroğlu ise değişim sözünü çok yanlış anladı. Koltuğunu kaptırmamak için yalnızca Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini görevden aldı. Yerine kendine yakın isimleri atadı. Ancak bu görevlendirmeler de partide yeni bir krize yol açtı.

DELEGELER TEPKİLİ

Genel seçimlerde İzmir'den milletvekili adayı olan CHP İzmir Gençlik Kolları eski İl Sekreteri Melih Tıraş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla genel sekreter yardımcılığı görevine alındı. Tıraş'ın genel sekreter yardımcılığına getirilmesi parti içerisinde rahatsızlık uyandırdı. Bazı isimlere verilecek yeni görevlendirme iddialarına il başkanları ile kurultay delegelerinin tepkiye yol açtı.

TEPKİ ÇEKEN 3 İSİM İÇİN...

Kılıçdaroğlu'nun CHP Grup Başkanvekilliği yaptığı dönemde seçimlere bir hafta kala 'İçişleri Bakanı olmayı arzu ediyorum' çıkışı yapan Engin Özkoç'un örgütlerden sorumlu genel koordinatörlük görevine getireceği iddia edildi.

PKK'YI ÖVENE DE GÖREV!

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven paylaşımlarla gündeme gelen eski RTÜK üyesi ve milletvekili Okan Konuralp'i basın sorumlusu, Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Tuncay Özkan'ın ise yaklaşan yerel seçimlerde örgütleri ve belediyeleri dizayn etmesi için görevlendireceği iddiası partide deprem etkisi yarattı.

PARTİ KARIŞTI

Seçimin ardından CHP kadrolarına eleştiriler devam ederken Kılıçdaroğlu'nun, teşkilatların tepkili olduğu 3 isme yeni görevlendirmeler verme hazırlığında olması il başkanları ile kurultay delegelerini kızdırdı.

Yapılan görevlendirmelerle birçok ismin tepki için partiden ayrılmayı düşündüğü, il başkanları ve delegelerin ise Genel merkezi telefon yağmuruna tuttuğu iddialar arasındaydı.
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