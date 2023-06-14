Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti

Milli ve manevi değerleri karalamak isteyenlerin kendine mesken edindiği ödül törenleri bir kez daha skandala sahne oldu.Şarkıcı Melike Şahin, Elle dergisinin düzenlediği Style 2023 Ödülünü kazandı. Ödül konuşması için sahneye çıkan Şahin, yaptığı konuşmada LGBT sapkınlığına destek çıktı.Şahin, 'Bu topraklarda bir gün kimi sevdiğimiz kimi öptüğümüz neremizi açtığımız neremizi örttüğümüzle yargılanmadığımız linçlenmediğimiz sadece insan olduğumuz için yan yana durmaktan dayanışmaktan gelen mutluluğu tadabildiğimiz günler gelecek.Buna inanıyorum bunu hep beraber yapacağız. Bütün kız kardeşlerim bütün lubunyalar incinmiş her yerimizi şefkatle sarmalayacak güce sahibiz bunu biliyorum ve ödülümü hak ettiğimiz dik gülüşlere ve ödediğimiz bedellere alıyorum.' ifadeleriyle LGBT savunuculuğu yaptı.Sapkınlığı savunan Melike Şahin'e cevabı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi verdi. Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla LGBT'ye destek çıkan Şahin'in 22 Temmuz'daki konserini iptal ettiğini duyurdu.