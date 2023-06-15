Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi

Türkiye’nin Başkenti, 1 aydır şiddetli yağış alıyor…Sadece 10 dakikalık bir sağanakla bile, Ankara sel felaketini yaşıyor.Neredeyse her gün aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılar, büyükşehir belediyesine tepki gösteriyor.Bunlara bir de su baskınlarıyla meydana gelen vahim kazalar eklenince, Başkent'te yaşam gittikçe zorlaşıyor.Dün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Sancaktepe Mahallesi 1538'inci Sokak'tan geçti.Otobüs, göle dönen yoldan geçerken dalga oluştu.Bu da beton bariyerin yıkılmasına neden oldu.Beton bariyerin yıkıldığı yerden akan su, yol kenarında bulunan evlere hasar verdi.Taşmanın etkisiyle taşlar sürüklenirken, toprak kayması da meydana geldi.Neyse ki olayda yaralanan olmadı.Dehşete düşüren anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.