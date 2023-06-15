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Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü göle dönen yoldan geçerken taşan su, beton bariyeri yıkarak yol kenarındaki evlere hasar verdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi
Ekleme: 15.06.2023 - 11:21 Güncelleme: 15.06.2023 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Ankara’da otobüs göle dönen yoldan geçti, beton bariyeri yıkan su evlere hasar verdi
Türkiye’nin Başkenti, 1 aydır şiddetli yağış alıyor…

Sadece 10 dakikalık bir sağanakla bile, Ankara sel felaketini yaşıyor.

Neredeyse her gün aynı manzarayla karşılaşan Ankaralılar, büyükşehir belediyesine tepki gösteriyor.

Dalga oluştu
Bunlara bir de su baskınlarıyla meydana gelen vahim kazalar eklenince, Başkent'te yaşam gittikçe zorlaşıyor.

Dün öğle saatlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsü, Sancaktepe Mahallesi 1538'inci Sokak'tan geçti.

Otobüs, göle dönen yoldan geçerken dalga oluştu.

Bariyeri yıktı
Bu da beton bariyerin yıkılmasına neden oldu.

Beton bariyerin yıkıldığı yerden akan su, yol kenarında bulunan evlere hasar verdi.

Taşmanın etkisiyle taşlar sürüklenirken, toprak kayması da meydana geldi.

Yaralanan yok...
Neyse ki olayda yaralanan olmadı.

Dehşete düşüren anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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