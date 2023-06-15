ABB Başkanı Mansur Yavaş’a suç duyurusu! Denetim raporunda usulsüzlük

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Denetim Kurulu Başkanı Nihat Yalçın ve ABB Meclis Başkanvekili Fatih Ünal, ABB Denetim Komisyonu'nca hazırlanan rapor doğrultusunda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla ABB Başkanı Mansur Yavaş ve tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Öte yandan her yıl düzenli olarak belediyenin sitesinde yayınlanan denetim raporunun bu yıl yayınlanmaması dikkat çekti.İNCELEME DEVAM EDİYORABB Meclis Başkanvekili Ünal, ocak ayında toplanan denetim komisyonunun nisan ayı toplantısında da rapor sunduğunu belirtti.'Meclis Başkanlığı olarak suç bulgularına rastladık ve ihalede yapılan usulsüzlükle ilgili, ihaleye fesat karıştırma suçunun maddi ve manevi tüm unsurları oluştuğu gerekçesiyle, Mansur Yavaş dâhil tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunduk.Şimdiye kadar 5 adet bulguya dayanarak başvuru yaptık. Henüz incelememiz devam ediyor. Aykırı bir durum buldukça gerekli başvurularımızı yapacağız' dedi. Yalçın da 'ABB'nin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 arasını kapsayan tüm alımları ve işlemleri denetlenmiştir.Denetim sonucunda ABB, ASKİ ve EGO'da 40'ın üzerinde bulgu tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi de 'usulüne uygun olmayan' iş deneyim belgeleri kabul edilerek, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 13 ihalesine belli firmaların katılımıdır.Bu ihalelerin toplam tutarı 2 milyar Türk Lirası'dır. Bu ihalelerden 1 milyar 687 milyon Türk Lirası toplam tutarlı 10'unda katılma yeterliliği olmayan firmalarla sözleşme imzalanmıştır.Meclis Başkanlığımız tarafından, söz konusu 2 milyar liralık 13 ihalede yapılan usulsüzlükle ilgili, ihaleye fesat karıştırma suçunun maddi ve manevi tüm unsurları oluştuğu gerekçesiyle, Mansur Yavaş dâhil tüm ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur' şeklinde konuştu.