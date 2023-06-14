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Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler

ROKETSAN'ın yayımladığı Tayfun balistik füzesine dair yeni görüntüler Yunanistan'ın gündemindeydi. Pek çok Yunan ajansı ikinci fırlatmaya dair nefes kesici videoya yer verirken, Tayfun'un pek çok farklı başlığı taşıyabildiğine dikkat çekti.

Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler
Ekleme: 14.06.2023 - 10:27 Güncelleme: 14.06.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler
Türkiye'nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' Tayfun, geçtiğimiz ay ikinci kez Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlenmişti. ROKETSAN, Tayfun'un daha önce yapılan 2. test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

Yunanistan ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki üretimlerini yakından takip ediyor. Nitekim Yunan basını daha önce yine Tayfun'u defalarca mercek altına almıştı.

Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler

In.gr ROKETSAN'ın yayımladığı yeni videoya haberinde yer vererek 'Türkiye, ilk kısa menzilli balistik füzesini geçen ay ikinci kez ateşledi' sözlerine yer verdi.

Haberde aynı zamanda Tayfun'un niçin Sinop değil de Rize'de ateşlendiği de soruldu. Gazete, Türkiye'nin Sinop'ta genelde uzun menzilli füzeleri ateşlediğini ifade etti.

Aynı zamanda Tayfun balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söyleyerek, 'Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamanını taşıyabilir' denildi.

Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler

Aynı zamanda Tayfun balistik füzesinin seri üretime geçildiğini de söyleyerek, 'Bu füzeler konvansiyonel, nükleer, kimyasal ve biyolojik savaş başlıklarının tamanını taşıyabilir' denildi.

News Arounds Gr de Tayfun'dan bahsetti. Aynı zamanda Tayfun'un seri üretiminin de gerçekleşeceğini ifade etti.

Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor.

Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor.

Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda Tayfun'un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı.

SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Türkiye'nin Batı ve Doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.

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