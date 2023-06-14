Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Anlaşmayı gelişen ülkeleri desteklemek ve tarım sektörümüze ambargoyu kaldırmak için girdik. Şu an bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kremlin Sarayı'nda Rus savaş muhabirlerinin Ukrayna'daki duruma ilişkin sorularını cevaplandırdı.Ukrayna'nın müttefiklerinden aldığı destekle karşı saldırı gerçekletirdiği bir dönemde sürpriz bir şekilde ordusunun eksikliklerini kabul eden Putin, tahıl çıkışına verilen izinle ilgili olarak da konuştu.Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus tahıl çıkışına izin verilmese de Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasını Ukrayna'nın çıkarı için değil, Afrika ve Latin Amerika'daki dost ülkeler için yaptıklarını söyledi.Tahıl koridoru anlaşmasından çıkmayı değerlendirdiğini söyleyen Putin, “Anlaşmayı gelişen ülkeleri desteklemek ve tarım sektörümüze ambargoyu kaldırmak için girdik. Şu an bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.