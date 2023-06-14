Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Ukrayna Acil Durumlar Servisinin yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.
Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.
2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.
2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.
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