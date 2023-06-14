Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.