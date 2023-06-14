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Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin yaptığı açıklamada, ülkenin güneyinde bulunan Odessa şehrine düzenlenen füze saldırısı sonucunda 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ekleme: 14.06.2023 - 13:33 Güncelleme: 14.06.2023 - 13:37 / Editör: Ozge Selin
Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı varUkrayna Güney Operasyon Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın, Karadeniz'den Odessa kentine 4 uzun menzilli yüksek hassasiyetli "Kalibr" füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, füzelerden 2'sinin Ukrayna savunma sistemlerince vurulduğu kaydedildi.

2 füzenin ise Şevçenko İş Merkezi ve etrafındaki binalara hasar verdiği aktarıldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamaya göre saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay yerinde arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

Odessa kentine füze saldırısı düzenlendi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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