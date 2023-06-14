Lütfü Türkkan’a Aytun Çıray’dan sert tepki: “‘Bacını..’ diye kadına küfreden birinin…”

2 yıl önce Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e 'Bacının…' şeklinde hakaret eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bu hakareti toplumda büyük tepki toplamış, Türkkan İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden alınmıştı. Bu hakaret olayı toplumda hâlâ etkisini korurken 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde hakaret olayı hatırlatılarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Türkkan'ı aday yapmaması yönünde sosyal medyadan da istekler olmuştu. Ancak Akşener, Türkkan'ı tekrar milletvekili adayı yaptı ve 14 Mayıs seçimlerinde Türkkan, Kocaeli'nden yeniden milletvekili seçildi.Türkkan dün ise Sözcü TV'ye katıldığı bir programda İYİ Parti'li kimi isimlerin partiden istifa etmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Söz İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti 27. Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray'a geldiğinde ise '(…) Vedalar çok önemli. İlişkilerde, siyasette, ortaklıklarda veda ederken insanlar kendi benliğiyle ve kalitesiyle veda ediyorlar. Bu çok önemli' yorumunda bulundu.Aytun Çıray ise istifası sonrası yaptığı açıklamalarından kaynaklı Lütfü Türkkan'ın vedalarda kalitenin önemli olduğuna dair açıklamasına sosyal medyadan tepki gösterdi. Çıray, 'Lütfü Bey, bu akşam Sözcü TV'de beni kastederek insanların vedasının da kaliteli olması gerektiğini söylemiş. Kalite?! Kalite lideri kadın olan bir partide 'Bacını...' diye kadına küfreden birinin, nedense temayülsüz 1. sıra kontenjandan aday olmayı kabul etmesini bırakın... Siyasete çoktan veda etmesidir' dedi.Çıray, Türkkan'ın bir başka açıklamasına dair ise şunları belirtti: 'Diğer yandan 'İYİ Parti iktidar olsaydı istifa etmezlerdi' diyor. İnsaf! Ayıp! Çıkar için siyaset yapsaydım CHP'yi bırakıp ne olacağı belirsiz bir partinin kuruluşuna.. Üstelik.. Sayın Akşener'in, 'CHP'de sorunun yok. İstersen şimdi gelme. Kuralım, parti tutarsa gelirsin. Bak iktidar da seni hedef yapar2 diyerek uyarmasına rağmen hiçbir pazarlık yapmadan katılır mıydım? Ayrıca 3 doktor vekilin seçilememesinden dolayı 'grubumuzun yaş ortalaması çok gençleşti doktora ihtiyaç yok' da demiş. Ama yaş ortalaması 57,1'den sadece 55,1'e düştü. Üstelik yaş ironisi 2 doktordan yaşça büyük olanlara da ayıp olmuş. Neyse ki FETÖ'cü veya küfürbazlıkta tüm rekorları egale eden küfürbaz adaylar kalitesinde değiliz.'