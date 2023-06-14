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Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları ne kadar, kaç para? Kurbanlıklar ne kadar, kaç paraya satılıyor? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala arama motorlarında en çok aranan konulardan biri 2023 kurban fiyatları oldu. Peki kurbanlıklar ne kadar, kaç para? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar ne kadara satılıyor? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurbanlıklar geldi pazarlıklar başladı. Kurbanlıkların gelmesiyle birlikte kurban fiyatları da netleşti. Peki kurbanlıklar bu yıl ne kadara satılıyor? 2023 Kurbanlık koyun fiyatları ne kadar kaç para? İşte 2023 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık dana, koç, koyun fiyatları...

Ekleme: 14.06.2023 - 12:03 Güncelleme: 14.06.2023 - 12:14 / Editör: Ozge Selin
Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları
Kurbanlıklar ne kadara satılıyor, kaç para? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlıklar ne kadara satılıyor? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar kaç para?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kars, Erzurum, Ağrı, Muş, Ardahan, Erzincan, Çorum, Yozgat, Tokat, Çankırı ve Amasya gibi illerden başkente gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı.

Kurbanlıklar geldi fiyatlar netleşti. Kurbanlık alacaklar pazarlara akın etti.

Pazarlıklar kızışınca kurbanlık fiyatları da netleşti. Kurban fiyatları il il değişse de büyükbaş ve küçükbaş fiyatları ortalama olarak hepsinde aynı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları 60 bin lira ile 110 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 6 - 7 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor.

KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR, BELLİ OLDU MU?

Kızılay, 2023 küçükbaş kurban bedeli 5 bin 950 TL olarak açıklandı.

Mehmetçik Vakfı 2023 kurban bağış bedelini 5 bin 400 TL olarak belirledi.

İstanbul Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 6 bin TL - 7 bin TL

Büyükbaş: 50 bin TL -150 bin TL

Ankara Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 6 bin TL - 7 bin TL

Büyükbaş: 50 bin TL -150 bin TL

Samsun Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 8 bin TL - 15 bin TL

Büyükbaş: 50 bin TL - 90 bin TL

İzmir Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 8 bin TL - 12 bin TL

Büyükbaş: 68 bin TL - 105 bin TL

Antalya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 8 bin TL - 12 bin TL

Büyükbaş: 63 bin TL - 95 bin TL

Gaziantep Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 7 bin TL - 10 bin TL

Büyükbaş: 62 bin 500 TL - 90 bin TL

Adana Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 7 bin TL - 11 bin TL

Büyükbaş: 63 bin TL - 95 bin TL

Mersin Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 6 bin 500 TL - 8 bin TL

Büyükbaş: 60 bin TL - 90 bin TL

Osmaniye kurbanlık fiyatları

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Osmaniye'de Kasaplar Odası Başkanlığı, 2023 yılı kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği ve Belediye tarafından da onaylanan fiyatlar şu şekilde belirlendi: dana 140 TL, düve 132 TL, iğdiş 120 TL, erkek toklu 125 TL, dişi koyun 100 TL ve dişi keçi 90 TL olarak satışa sunuldu.

Konya Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 7 bin 500 TL - 11 bin TL

Büyükbaş: 60 bin 500 TL - 90 bin TL

Şanlıurfa Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 6 bin 400 TL - 8 bin TL

Büyükbaş: 60 bin 500 TL - 90 bin TL

Diyarbakır Kurbanlık Fiyatları

Küçükbaş: 6 bin 300 TL - 8 bin TL

Büyükbaş: 60 bin 500 TL - 90 bin TL

2023 KURBANLIK FİYATLARI

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, “Şu an itibarıyla genel anlamda kurbanlık vasfına haiz küçükbaş kurbanlıkların canlı baskül kilogram fiyatı 120-150 lira bandındadır. Küçükbaşta canlı hayvan fiyatlarına adet bazında baktığımızda ise 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacağını düşünüyoruz” dedi.

2023 Kurbanlık koyun fiyatları ne kadar kaç para?

Kurbanlık koyun fiyatları 2023 yılında 6 bin 250 TL'den başlayıp 12 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.

VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

Kurban Keserken Nelere Dikkat Edilmeli

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının sitesinde yer alan bilgilere göre, kurban keserken şu hususlara dikkat edilmeli:

- Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.

- Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.

- Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.

- Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.

- Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.

- Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.

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