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Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıklıyor

Kabine Toplantısı, Bakanlar Kurulu'nun katılımıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanllğı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Saat 14.30 başlayan toplantı, saat 22.30'da sona erdi. Türkiye Yüzyılı'nın ikinci Kabine Toplantısı'nda asgari ücret zammı, bayram ikramiyeleri, öğrencilere indirimli telefon ve bilgisayar ve temmuz ayında süresi dolacak olan konut kiralarında tavan artış oranı uygulamasının uzatılıp uzatılmayacağı görüşüldü. İşte son dakika Kabine Toplantısı haberinin ayrıntıları...

Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını ve sonuçlarını açıklıyor
Ekleme: 14.06.2023 - 22:40 Güncelleme: 14.06.2023 - 22:40 / Editör: Ozge Selin
Son dakika haberine göre; Yeni Bakanlar Kurulu'nun oluşturulmasının ardından ikinci Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Yaklaşık 8 saat süren Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddesi ekonomi oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

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