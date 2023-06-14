Heyelan araçları yuttu: Bir kişi hayatını kaybetti bir kişi yaralandı

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi.Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.Öte yandan, kara yolunun heyelanın meydana geldiği şeridi ulaşıma kapandı.