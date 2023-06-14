Genel Yayın Yönetmeni'ne sansür: Fondaş Cumhuriyet rüşvet skandalını doğruladı

Savcılığa sunulan dilekçede, kayıt dışı paranın iki büyük çikolata kutusu içerisinde teslim edildiği, vakıf başkanının da süreçten haberinin olduğu iddia edildi. Dilekçenin devamında şikayet konusu olayların 16 Mayıs tarihinde Yeni Gün A.Ş Başkan vekili Ali Adnan Aslan'ın vakıf üyelerine gönderdiği mail ile ortaya çıktığı belirtildi. Buna göre, Aralık 2022'de Vakfın ve şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, şirket Başkanvekili Aslan, Kızılyalın, Özer ve Bozok'un katıldığı bir toplantıda, Coşkun'un bir e-ticaret firmasından 500 bin lira ödeme alındığını söylediği ifade edildi.Şüpheli sıfatıyla yer alan Esra isimli kişinin anlattığına göre, 'Bu Kanun'un yürürlüğe girmesi halinde, e-ticaret şirketleri ciddi ekonomik yükümlülükler ile karşı karşıya kalacaktı. Bu sebeple, bir e-ticaret firması tarafından şüphelilere, kamuoyu baskısı oluşturarak yargıyı etkilemek ve yönlendirmek amaçlanarak kanun aleyhinde Gazete'de haber yapılması karşılığında kayıt dışı olarak 500 bin TL ödeme yapılmıştır. Söz konusu ödeme şüphelinin anlattıklarına göre, 'iki büyük çikolata kutusunun içinde' gazeteye getirilmiştir.' denildi.Gazete'nin mevcut Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu ve İnternet Portalı'nın Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Büyüksipahi'nin de bu olaylar hakkında Alev Coşkun ile görüştükleri ve olaylara tanık oldukları iddia edildi. Dilekçede alınan paranın şirket muhasebesine girmediği ve ne olduğuyla ilgili herhangi bir bilgilerinin olmadığı kaydedildi.Medyada bu iddialar konuşulmaya devam ederken, yaşanan yeni gelişme dikkatleri çekti.Yayımlanmayan yazısını kendisi paylaştıCumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, bugün yazısının gazetede yayımlanmadığını açıkladı. Söz konusu yazısını sosyal medya hesabından paylaşan Mollaveisoğlu, paylaşımına 'Genel yayın yönetmeni olduğum Cumhuriyet'te yayımlanmayan yazım ve son günlerde medyada yer bulan haberlerle ilgili kamuoyuna açıklamam' notunu düştü.Mollaveisoğlu, Cumhuriyet Gazetesinde son dönem yaşanan tartışmalara değindiği yazısında, 'Benden önceki dönemde gazeteye bir e-ticaret firması kayıt dışı para getirmiş, çıkarılan yasa ile ilgili bazı haberlerin yapılmasını istemişti. Dönemin genel yayın yönetmeni parayı alıp yönetime vermiş ve bu haberler gazete sayfalarında yer bulmuş. Normal şartlarda firmanın bir ilan karşılığı ya da advertorial (yazılı reklam) olarak yayınlayabileceği içeriği haber olarak istemesi ne kadar yanlış ise bunu kabul etmek de dönemin yöneticileri için vahim bir hata olmuştur. Para karşılığı haber yapmak anlamına gelen bu ilişkiden sorumlu olanlarla ilgili gereğinin yapılmasını istedim' dedi.Gazete yönetiminden yapılan 'iç güçler gazeteye operasyon yapıyor, gazeteyi ele geçirmek istiyorlar' şeklindeki açıklamanın doğru olmadığını kaydeden Mollaveisoğlu, 'Doğru olan ağır bir ahlaki tartışmanın vakıf yönetimini bölmüş olmasıdır. Kimse gazeteyi ele geçirmek istemiyor, verilen kavga gazetenin ilkelerinin savunulması ve eşsiz markasının korunması ile ilgilidir' ifadelerini kullandı.