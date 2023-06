Dünyanın gözü Azerbaycan'daydı! Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünyada yankılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığının yeni döneminde KKTC'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaretinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçti. İlk olarak şehitlik ziyaretini gerçekleştiren Erdoğan, Bakü'de Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından Gençlik Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.İki ülkenin milli marşlarının okunduğu törende Başkan Erdoğan, daha sonra karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan'a Azerbaycanlı heyetin, Aliyev'e de Türk heyetinin takdim edildiği törenin son bulmasıyla Erdoğan ve Aliyev, baş başa görüşmeye geçti.Başkan Erdoğan'ın ziyareti dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. AFP yayımladığı haberinde 'Erdoğan, kardeş ülke Azerbaycan'ı selamladı' sözlerine yer verdi.Haberde Erdoğan'ın 'Türkiye ve Azerbaycan iki kardeş ülkedir. İki devlet tek millet olarak bu noktaya kadar birlikte yürüdük. Bundan sonra da yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz.' sözlerine yer verildi.Jordan Times da seçim zaferine yer vererek, Başkan Erdoğan ile Aliyev'in fotoğrafını koyduğu fotoğrafta Kıbrıs meselesine de değinerek 'Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ın tanınmasını istiyor' dedi.Washington Times da habere yer verenler arasındaydı. Haberde Şuşa'nın 2020'de Ermeni güçlerinden kurtarıldığına dikkat çekildi.Yunan basını da Azerbaycan ziyaretini mercek altına alan isimler arasındaydı. Kathimerini Erdoğan'ın 'İki devlet tek millettir ve bu değişmeyecek. Bu yolda kararlılıkla devam edeceğiz' dediğine dikkat çekti.Bir diğer Yunan gazetesi Capital'in de gündeminde Azerbaycan vardı. Aynı şekilde Erdoğan'ın 'İki devlet tek millet' sözlerine dikkat çekildi.Görüşme, Ermeni basının da gündemindeydi. Aliyev'in sözlerine dikkat çeken News, 'Aliyev Zengezur koridorunun açılmasının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti' sözlerine yer verdi.Trend New Agecny de görüşmeye dikkat çeken ajanslar arasında yerini aldı. Haberde Türkiye ile Azerbaycan'ın Zengezur koridoru ile ilişkileri güçlendirmek istediğine dikkat çekildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında şunları kaydetti:'Türkiye Azerbaycan, iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük, bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda, bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii burada bir tezimiz var, o da şudur; Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bulunmuş olmaları dünyaya bir mesajdır. Ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de Refika'mla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğini en güzel ifadesidir.''Özellikle şu anda attığımız, atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Ve bu konuyla ilgili olarak da YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün gözden geçirdiler. Ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu da bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kuracağız. Artık bunu başaracağız. Ve böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler.''Enerji alanında da gerek TANAP, gerek TAP bu konuyla ilgili olarak yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler. Ve bu konuda bundan sonraki süreçte daha neler yapabiliriz, bunun çalışmaları yapıldı ve enerji noktasındaki adımda Avrupa özellikle Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve bunun için devamlı ricada bulunmaktalar. Ve bu konuyla ilgili olarak da biz üzerimize düşeni yapıyoruz ve bundan sonra da yapmaya inşallah devam edeceğiz.''Savunma sanayinde atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayi bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen görevler var. Bu görevleri bugüne kadar nasıl yaptıysak bundan sonra da yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz.'Dünyanın gözü Azerbaycan'daydı! Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünyada yankılandı'Bunun yanında yine aynı şekilde ulaşımda, ulaştırmada şu anda Türk müteahhit firmaları gerçekten Azerbaycan'da başarılı altyapı, üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor.''En çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı. Bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de tabii bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında gerek demir yolu noktasında atılacak adımla Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır. Zira yol medeniyettir. Eğer yolunuz varsa medenisiniz, yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Eğer yol yoksa hiçbir şey yok. Ve şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu, altyapı noktasında yollardır.''Bundan önceki gelişimde de gördüm. Yani bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın Karabağ Savaşları'ndan sonra nasıl geliştiğini, nasıl gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor.'Aliyev de Erdoğan ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan'la Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma ve savunma sanayi ilişkilerini müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, bu yıl 16 ortak tatbikat planlandığını, bunlardan 6'sının hayata geçirildiğini kaydetti.Aliyev, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan ordusunun Türk ordusu modeli temelinde kurulacağını söylediğini hatırlatarak, bunu artık gördüklerini kaydetti.Uluslararası hukukun çalışmadığını söyleyen Aliyev, 'Bunu 30 yıllık işgal döneminde gördük. Müzakereler hiçbir sonuç vermedi. Sonuç doğuran bizim gücümüz oldu. Bundan sonra da ortak faaliyetlerimiz yönünde yürütülecek işler gücümüzü bölgede ve dünyada artıracaktır.' dedi. Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret hacminin hızla arttığını ve 6 milyar dolara ulaştığını, bu rakamın daha da artacağına işaret etti.Ortak projelerin, özellik de enerji alanındaki projelerin ticaret hacminin artmasını sağlayacağını söyleyen Aliyev, şunları kaydetti:'Azerbaycan'dan Türkiye'ye doğal gaz ihracatı her yıl artıyor. Bundan sonra da artması hususunda mutabakat sağladık. Türkiye üzerinden Avrupa'ya Azerbaycan doğal gazının ihracatı da artıyor. Buna da büyük talep var. Enerji alanında doğal gazla yetinmiyor. Yenilenebilir enerji alanında işbirliği hususunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem doğal gaz, hem petrol hem de elektrik enerjisi konularında aktif işbirliği yapıyoruz.'Ulaştırma konularını da müzakere ettiklerini belirten Aliyev, sözlerini şöyle sürdürdü:'Mevcut jeopolitik düzende Orta Koridor'un önemi daha da artıyor. Hazar ve Azerbaycan üzerinden geçen yüklerin miktarı her geçen yıl artıyor ve daha da artacaktır. Bu nedenle biz Azerbaycan'da ulaştırma ve lojistik olanaklarımızı geliştiriyoruz. Bakü Limanı'nın olanaklarını 25 milyon tona genişletiyoruz. Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız. Bu koridorun açılması tüm ülkeler için yeni olanaklar sağlayacak ve bölgesel işbirliği konularına olumlu etki yapacaktır.'Eğitim alanındaki iş birliklerini de konuştuklarını aktaran Aliyev, 'Türkiye-Azerbaycan Ortak Üniversitesinin kurulması yönündeki müzakereler son aşamaya geldi. Yakın aylarda bu konunun çözüme kavuşacağını umuyorum. Gündemimiz oldukça geniş. Tüm konularda fikir birliğimiz var. Bu böyle de olmalıdır. Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği halklarımız, bölge ve Türk dünyası için önemlidir. Bu birliğin gelecek yıllarda daha da güçleneceğinden eminim.' dedi.