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Çorum'da kardeş kavgasında kan aktı: Tartıştığı ağabeyini tabancayla vurdu!

Çorum'da bu akşam saatlerinde iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Tartıştığı ağabeyini vuran şahıs, olayda kullandığı tabancayla yakalandı.

Ekleme: 14.06.2023 - 01:42 Güncelleme: 14.06.2023 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da kardeş kavgasında kan aktı: Tartıştığı ağabeyini tabancayla vurdu!
Çorum'da bir kişi, tartışma yaşadığı ağabeyini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Kale Mahallesi Lale Sokak'ta meydana geldi. Süleyman A. (65) ile kardeşi Selahattin A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Selahattin A. yanında bulundurduğu tabanca ile abisi Süleyman A.'ya ateş etti.

Çorum'da kardeş kavgasında kan aktı: Tartıştığı ağabeyini tabancayla vurdu!

Bacaklarına mermi isabet eden Süleyman A. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Süleyman A., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çorum'da kardeş kavgasında kan aktı: Tartıştığı ağabeyini tabancayla vurdu!

Polis ekiplerin çalışması sonucu abisini vuran Selahattin A. olayda kullandığı tabanca ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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