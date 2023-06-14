CHP yandaşı Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu'nun karşısına Hz. Ali çıksa yenemez

Girdiği 12'nci seçimden de yenilgiyle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti tabanından gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. CHP lideri, parti MYK'sını yenileyerek 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi. CHP'deki iç karışıklık, genel başkanlığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarıyla daha da alevlendi. İkili, 'değişim' vurgusu yaparak Kılıçdaroğlu'na 'görevi bırak' çağrısı yaptı.CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, partide yaşananlara ve Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına sert eleştirilerde bulundu. Portakal, partideki delege yapısı nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu bir senaryoda yeniden kazanacağını söyledi. Youtube canlı yayınında, 'Kılıçdaroğlu'nun değiştirilmesi çok zor' diyen Portakal, 'Bir CHP'nin sözünü hatırlatayım 'Hz. Ali çıksa karşısına yenemez' diyordu. Bu böyledir.' ifadelerini kullandı.Portakal'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:'Yerel seçimlere CHP nasıl gidecek? 11-12 yıldır olağan kurultayı şekillendiren bir Kemal Kılıçdaroğlu var. Değiştirilmesi çok zor, imkansız değil. Bir CHP'nin sözünü hatırlatayım 'Hz. Ali çıksa karşısına yenemez' diyordu. Bu böyledir. Deniz Baykal zamanında da böyleydi. Liderin yıllarca kurduğu kurultay ağı, delege ağı bu şekilde... Kıramıyorsunuz. Bu her yerde böyle'