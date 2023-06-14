CHP'li İlhan Cihaner: Bu seçimde yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşılaştık

CHP'li Eski Milletvekili İlhan Cihaner, partisinin giderek merkez sağ bir partiye dönüştüğünü belirterek "Kazandık mı, kaybettik mi' tartışmaları var. Bence yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşı karşıya kaldık." dedi. Yüzde 48 oyun ittifakın oyu olduğuna vurgu yapan Cihaner, "Partinin oyuna baktığımızda net bir başarısızlık var. Parlamento'daki temsilimiz 130'a düştü. Bunun neresine başarı diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

CHP'li Eski Milletvekili İlhan Cihaner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisiyle ilgili dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun doğru aday olduğunu ancak sürecin doğru yönetilemediğini belirten Cihaner, partisinin giderek merkez sağ bir partiye dönüştüğünü söyledi.'Hezimet boyutunda bir sonuç var'Seçim sonrası parti içinde devam eden 'Kazandık mı, kaybettik mi' tartışmalarına değinen Cihaner, 'Bence yenilgiyi aşan hezimet boyutunda bir sonuçla karşı karşıya kaldık.' dedi.