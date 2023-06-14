CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrası genel başkanlık koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu'na partinin önemli isimleri 'değişim' bayrağı açtı. Daha önce yaptığı açıklamada sorumluluktan kaçmayacağını söyleyen CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olduğunu söyledi. Özgür Özel, "Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Genel başkanlığa adayım." dedi.
CHP'deki koltuk savaşı her geçen gün kızışıyor. Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimler partide değişim mesajları vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa hazır olduğu bilinirken, Bolu Belediye Başkanı da Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden olan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğu ifade etti.
'ADAY MISINIZ?' SORUSUNU YANITLADI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından aktardı. Ağırel, görüşmede Özel'e 'Aday mısınız?' sorusunu yönelttiğini ve 'Evet' cevabı aldığını kaydetti.
'GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK, FEDAKARLIKSA FEDAKARLIK'
Gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı aktarırıken şu ifadeleri kullandı:
'Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi.
'BEN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM'
Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi.'
'ADAY MISINIZ?' SORUSUNU YANITLADI
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından aktardı. Ağırel, görüşmede Özel'e 'Aday mısınız?' sorusunu yönelttiğini ve 'Evet' cevabı aldığını kaydetti.
'GENEL BAŞKANLIKSA GENEL BAŞKANLIK, FEDAKARLIKSA FEDAKARLIK'
Gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı aktarırıken şu ifadeleri kullandı:
'Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi.
'BEN GENEL BAŞKANLIĞA ADAYIM'
Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi.'
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