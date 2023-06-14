CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım

CHP'deki koltuk savaşı her geçen gün kızışıyor. Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimler partide değişim mesajları vermeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa hazır olduğu bilinirken, Bolu Belediye Başkanı da Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna oturmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Kılıçdaroğlu'nun en güvendiği isimlerden olan CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa aday olduğu ifade etti.CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile yaptığı görüşmenin detaylarını sosyal medya hesabından aktardı. Ağırel, görüşmede Özel'e 'Aday mısınız?' sorusunu yönelttiğini ve 'Evet' cevabı aldığını kaydetti.Gazeteci Murat Ağırel, Özgür Özel ile arasında geçen konuşmayı aktarırıken şu ifadeleri kullandı:'Kendisini aradım ve özellikle hiç konuyu uzatmadan, dağıtmadan kendisine soru sordum. Şunları söyledi: Elbette Genel Başkanlıksa genel başkanlık, fedakarlıksa fedakarlık, kaybeden takımın santraforu olacağıma şampiyon takımın her mevkiisine adayım dedi.Gerekise sorumluluk, fedakarlık. Ben de varım inançla kararlılıkla burdayım. Çaresiz, seçeneksiz umutsuz değiliz hiçbirimiz. Burası Cumhuriyet Halk Partisi dedi. Özgür Bey genel başkanlığa aday mısınız dedim... İlk defa Evet ben genel başkanlığa adayım Murat Bey dedi.'