  • USD: 23,60 - 23,64
  • EURO: 25,48 - 25,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle 2020'de başlatılan "Hayalet Ağların Temizlenmesi Projesi" devam ediyor.

Ekleme: 14.06.2023 - 13:21 Güncelleme: 14.06.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş, kaybolmuş ya da atılmış balık ağları deniz tabanını kazıyor, su altındaki yabani hayvanların kapana kısılmalarına ve boğulmalarına neden oluyor, denizcilik ve balıkçılık ekonomisini tehlikeye atıyor.

Küresel olarak deniz memelilerinin yüzde 45'i, deniz kuşlarının yüzde 25'i ve tüm deniz kaplumbağası türleri, hayalet ağlar da dahil olmak üzere denizel atıklardan etkileniyor.

Ege ve Marmara'da Balıkesir açıklarında bu tehlikeyi bertaraf etmek amacıyla 3 yıl önce başlatılan projeyle, yaklaşık 50 bin metrekare hayalet ağ denizlerden arındırıldı.

Ayvalık ilçesi Cunda Adası mevkisinde tek seferde 1500 metrekarelik gırgır ve 400 metrelik uzatma ağı denizden çıkarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, denizlerde biyolojik çeşitliliğin artırılması, deniz ve kıyıların kirlenmesinin önlemesi amacıyla saatlerce suda görev yapan 'hayalet ağ avcılarını' ziyaret ederek bilgi aldı.

Denizlerde terk edilmiş ve dipte büyük bir alan kaplayarak ekosisteme zarar veren hayat ağların titizlikle temizlendiğini belirten Yılmaz, 'Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için hayalet ağ avcılarımız, denizin dibinde saatlerce görev yapıyor. Arkadaşlarımız burada gırgır ağı ve uzatma ağını denizden çıkardı. Yaptıkları çalışmalarla binlerce deniz canlısının hayatını kurtaran tüm ekibe çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İsveç panikte! Başkan Erdoğan’ın sözlerini böyle duyurdular: Beklemeyin…
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı Beştepe'de başladı
Soyer’in inadı depremzedelere 3 yıl kaybettirdi! Mahkemeden depremzedeleri yıkan haber
İsmail Saymaz’dan Eda Ece’ye tepki: Densiz; bıktık artık bu zevzekliklerden!
Başkan Erdoğan'dan FLAŞ faiz açıklaması! Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ile yeni dönemin şifrelerini verdi
Hamza Dağ, depremzedeleri hedef alan Eda Ece'ye tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması!
Ankara’da İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin Daimi Mekanizma Toplantısı sona erdi
Başkan Erdoğan’dan CHP’deki ‘değişim’ tartışmalarına ilk yorum: Gemi, bordasından çok kötü çarptı
Kemal Kılıçdaroğlu’nu köşeye sıkıştıracak hamle: Akşener 8’li koalisyonu bombalayacak! İmamoğlu ile hareket ediyor iddiası!
Asgari ücrette kritik randevu: İkinci toplantının tarihi belli oldu
Putin’den tahıl koridoru açıklaması: Bu anlaşmadan çıkmayı düşünüyoruz
ABD ve Yunan gazetelerinden dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan itirafı: Yeni dönemin güçlü lideri
CHP yönetiminden yeni karar! Milletvekillerine basın kısıtlaması geldi
Meral Akşener muhaliflere rest çekti: İsteyen karşıma çıkabilir
Tayfun Yunanistan'ın gündeminde! Görüntüleri yayımlayıp bir noktaya dikkat çektiler
TSK'dan PKK'ya ağır darbe! 41 terörist etkisiz
Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti! PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Dünyanın gözü Azerbaycan'daydı! Başkan Erdoğan'ın Şuşa mesajı dünyada yankılandı
CHP'deki koltuk savaşında yeni gelişme! Özgür Özel ilan etti: Ben de buradayım, adayım
WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

WhatsApp'a büyük özellik! Videolu mesaj dönemi başlıyor

Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

Kırşehir'de lise öğrencisini taciz eden servis şoföründen ilginç savunma

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

THY zirvedeki yerine korudu! 'Türkiye'nin en değerli markası'

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Kurban fiyatları belli oldu: İşte il il büyükbaş küçükbaş kurbanlık fiyatları

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey: Tehdit edildik

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor

Balıkesir'de harekete geçildi: 50 bin metrekarelik 'hayalet ağ' tehlike saçıyor